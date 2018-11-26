Bilirkişi atandı ama Reina yok

İstanbul'da 39 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı Reina saldırısında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın ailesinin talebi doğrultusunda mahkeme, 4. duruşmada bilirkişi raporu düzenlenmesine karar verdi. Ancak geçtiğimiz günlerde Ortaköy'de bulunan Reina yıkılmış, bilirkişinin inceleyeceği yer de ortadan kalmış oldu. Fatih Çakmak'ın ağabeyi Zafer Çakmak duruma tepki göstererek, "Bilirkişi nereyi inceleyecek, nereyi araştıracak? Reina yıkıldı teftiş yapılacak bir yer kalmadı" dedi.

İstanbul'da 2 yıl önceki yılbaşı akşamı Reina'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın ailesi, olayda Reina işletmecilerinin de suçu olduğunu iddia ederek mahkemeden bilirkişi talep etti. Davanın 15 Kasım Perşembe günü görülen 4. duruşmasında Çakmak ailesinin avukatları mahkemeden ‘kusur raporu' hazırlanması için bilirkişi incelemesi talebinde bulundu. Mahkeme de bu talebi kabul etti ve iş güvenliği uzmanlarından oluşacak bilirkişilerin silahlı saldırıyla ilgili kusur oranını gösteren bir rapor hazırlamasına karar verdi. Bilirkişi heyeti hazırlayacakları raporda Reina'nın olayla ilgili bir ihmalinin olup olmadığını araştıracak. Mahkeme 400 liralık bilirkişi ücretinin ise davacı Çakmak ailesi tarafından karşılanmasına hükmetti. Ancak Reina'nın kısa bir süre önce yıkılmış olmasından dolayı bilirkişilerin neyi, nasıl inceleyeceği belirsiz kaldı.

"Bunu bir kişinin yaptığına inanmak mümkün değil"

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Fatih Çakmak'ın ağabeyi Zafer Çakmak, 1 Ocak 2017 tarihinde Reina'da gerçekleştirilen hain bir saldırıda kardeşi Fatih Çakmak'ı kaybettiklerini söyledi. Bununla ilgili olarak Reina'ya bir dava açtıklarını kaydeden Çakmak, “Zaten süregelen bir ceza davası da söz konusu. Olayla ilgili 4. dava görüldü. Daha önce de ifade etmiştim. Biz bu davayı tazminat için açmadık. Çünkü ceza davasında Reina kusursuz bulunmuştu. Reina'nın kusursuz bulunma ihtimalini biz göz önünde bulundurmuyoruz. Reina'nın kusursuz olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü Reina yönetimine rağmen sadece bir şahıs oraya silahlarla tek başına giremez, bu mümkün değil. Reina'yı görenler, içeri girenler bunu çok iyi bilir. Oraya tek başına bir kişi ağır silahla giremez. Bir şahıs ölümü göze alıp girecekse bunu silahla değil bombayla yapardı. Yani canlı bomba yapardı kendisini, gidip bombayı patlatırdı. Bu yüzden bu şahıs tek başına değildi içeride bekleyen hücre bu şahsın içeride ateş etmesiyle birlikte harekete geçti. Görgü tanıklarının ifadelerinde bir değil birden fazla silah sesi duyduklarını, başka görgü tanıkları ise 5 kişinin ateş ettiğini, 3 kişinin de yerde bulunan yaralıları infaz ettiklerini söylediler. İçeride birden fazla silah patlamış, içeride birden fazla mermi ve çekirdek kovanı var, faklı silahlara aittir. Ancak halen sanki bir kişi buraya girip, taramış gibi görünüyor. Bu şahıs sadece 5 şarjör harcamış o da 150 mermi yapar. Matematiksel olarak bile baktığımızda olaya şehit olanlar ve yaralılardan çıkan kurşun sayısı 500'ü geçiyor. Çünkü benim kardeşime sadece 13 tane isabet etmiş. Bunu bir kişinin tek başına yaptığına inanmak mümkün değil” diye konuştu.

"Reina yıkıldı teftiş yapılacak bir yer kalmadı"

Bilirkişi ile ilgili başvurularının da sonuçlandığını kaydeden Çakmak, “Biz Reina'nın bu olayda suçsuz olmadığını düşündüğümüz için mahkemeden bilir kişi talep etmiştik. Fakat biz bilir kişi talep ettiğimiz dönemde Reina bina olarak yerinde duruyordu. Daha sonra Reina'yı İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha önce yıkım kararı aldığı için orayı yıktılar. Reina yıkıldıktan sonra mahkeme bizim talebimizi olumlu değerlendirip, bilirkişi tayin etti. Mahkeme tarafından tayin edilen bilirkişi nerede teftiş yapacak? Nereyi inceleyecek, neyi araştıracak? İfadelere dayanarak bir rapor mu çıkaracak? Bunun hukuktaki yeri nedir? Hukukta böyle bir şey söz konusu değil. Reina yıkıldı teftiş yapılacak bir yer kalmadı" şeklinde konuştu.