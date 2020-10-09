Bin 203 yaşındaki anıt ağacın zeytinleri eğitime katkı sunacak

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bakım ve koruma amacıyla 2017 yılında Mezitli Demokrasi Meydanına yerleştirilen anıt zeytin ağacından zeytin topladı. Bin 203 yaşındaki tescilli anıt ağacın zeytinleri, Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi aracılığı ile eğitime katkı sunacak.

Odun yapılmak üzere kereste atölyesine götürülen zeytin ağacı, 7 yıl sonra Mezitli Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı ve 3 yıl önce bin 200 yaşında olduğu belirlenerek, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından ‘Anıt ağaç' olarak tescil edildi. İki yıldır zeytin vermeye başlayan ağaç, Mezitli Belediyesi ekiplerinin ve çevrede yaşayan vatandaşların sevgisi ve ilgisiyle köklerinden yeni sürgünler de vermeye başladı.

“Bin 203 yaşında bir ağaç hala zeytin veriyor, sürgün çıkarıyor”

Bugün bin 203 yaşında olan ağaçtan zeytin toplamanın heyecanını yaşadığını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, “3 yıl önce bin 200 yaşındaki zeytin ağacını biz sadece koruyalım diye buraya getirmiştik. Fakat bu kadar verimli olacağı hiç aklımıza gelmemişti. Zeytin ağacı adaletin, sağlığın, bilgeliğin, barışın ve yeniden doğuşunun simgesidir. Farklı birçok kültürde kutsal kabul edilen asırlık zeytin ağacını, ekiplerimiz yeniden toprakla buluşturdu. Adaleti, barışı ve sağlığı Mezitli'de yeniden yeşerttik. Üzerinde zeytinleri de görmüş olmamız bizim için büyük mutluluk kaynağı. Geçen yıl olduğu gibi Kadın Kooperatifimiz ve çalışanlarımızla beraber bugün zeytinin hasadı yapıyoruz. Düşünün ki, bin 200 yaşında bir zeytin ağacı ürün veriyor; ürün vermek bir tarafa köklerinden filizler veriyor” dedi.

“Zeytinin her şeyinden faydalanabiliyoruz”

Zeytin ağacının son derece faydalı ve verimli bir ağaç olduğuna vurgu yapan Tarhan, “Türkiye'de ve dünyada zeytin herhalde katma değeri en yüksek olan türlerden birisi. Gövdesinden yararlanılıyor, çok kaliteli ve kereste olarak tercih edilen bir gövdesi var. Yapraklarından yağ, sabun farklı şekillerde değerlendiriliyor. Zeytini yemeklik yağ olarak değerlendiriliyor. Çekirdeği sabun olarak değerlendiriliyor. Posası değerlendiriliyor. Hatta pis suyunun kozmetik sanayinde kullanılması amacıyla şu anda çalışma yapılıyor. Yani her şeyinden yararlanılan bir ürün. Mezitli'de de giderek ekim alanları artıyor. Daha da artırmak gerekiyor” diye konuştu.

“Zeytinler öğrencilere burs oluyor”

Mezitli'de yaşayan vatandaşların çok önemli bir birliktelik örneği sergilediğine dikkat çeken Tarhan, “Geçtiğimiz günlerde yine Mezitli Soroptimist Kulüpleri, Üretici Kadın Kooperatifi ile birlikte yapılan bir zeytinliğin hasadı yapıldı. Zeytinyağı üretimi sağlandı. Bu zeytinyağı belediye şirketimiz ve sivil toplum kuruluşları tarafından alındı. Onlar da elde ettiği geliri kız öğrencilere burs olarak verecek. Yani böylesine geniş bir çember. Ama bu genişlik bize yetmiyor. Bayağı bir yol aldık ama bunu genişletmeyi, herkesin bu kervana dahil olmasını istiyoruz. Üretimden pazarlamaya kadar herkes bu olayın bir parçası olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tüm Mezitli ailemizi bu çemberin içersine alacağız”

Anıt ağaçtan alınması gereken dersler olduğunun altını çizen Başkan Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu bin 203 yaşa bakarak hepimizin ders alması gereken çok şey var. Bu ağaç bin 203 yıl sonra bu ürünü veriyorsa, yeni filizler daha canlı doğumlar yapıyorsa, hepimizin geriye dönüp kendimize bakması gerek.; ‘Biz bu yaşımıza kadar ne yaptık, topluma ne verdik' diye. Hepimizin kendisini sorgulaması için aslında bu anıt ağaç bir anlamda bize çok büyük dersler veriyor. Çocuklarımızın daha aydınlık bir Türkiye'de yaşaması için çaba göstermemiz gerekiyor.Mezitli bu konuda zaten Türkiye'de örnek ama Mezitli'deki herkesin bu zincirin bir halkası olmasını istiyoruz. Kadın Kooperatifi, Kent Konseyi, belediye çalışanları, meclis üyeleri, muhtarlar yetmiyor benim için. 210 bin kişinin bu olayın bir yerinde olmasını istiyorum. Bu aileyi genişleteceğiz.”