Binlerce kişi Akdeniz Belediyesi'nin gönül sofrasında buluşuyor

Akdeniz Belediyesi'nin düzenlediği iftar sofrası, her yaştan binlerce vatandaşı bir araya getiriyor.

Akdeniz Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla 13 mahallede sabit, bir de seyyar olmak üzere toplam 14 noktada her gün 6 bin kişilik iftar sofrası açmaya devam ediyor.

Çay Mahallesi 23 Nisan İlkokulu bahçesine kurulan gönül iftarına Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Jandarma Komutanı Hasan Basri Uçar, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Oğuz Bavbek, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire ve birim müdürleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

“Ramazan yetimlerin, fakirlerin, öksüzlerin sevindirildiği özel bir aydır”

İftar programında konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su, “Ramazan ayı bereket ayı, bolluk ayı, paylaşmanın, kaynaşmanın, dayanışmanın zirveye çıktığı, insanlarımızın birbirine yardım elini uzattığı, yetimlerin, fakirlerin, öksüzlerin sevindirildiği çok özel bir aydır. İşte bu gün de birlik ve beraberliğimizin simgesi olan iftarda buluştuk, dualar okuduk ve iftar ettik. Cenab-ı Hak birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Bu güzel iftarda bizleri buluşturan Akdeniz Belediye Başkanımıza ve hayırseverimize teşekkür ediyorum” dedi.

“180 bin insanımızla gönül sofralarında buluşmuş olacağız”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise 14 farklı mahallede 6 bin kişilik iftar sofrası kurduklarını, ay sona erinceye dek 180 bin insanla gönül sofralarında bir araya geleceklerini vurguladı.

“Vatandaşlarımız arasında ayırımsız hizmet vereceğiz”

Necip Fazıl'ın, ‘Eğer tadını bilirseniz, ekmeği paylaşmak ekmekten lezzetlidir' sözünü hatırlatan Gültak, “Ne mutlu bu mübarek günlerde paylaşmanın lezzetini duyanlara.

Selam olsun bencillik ve açgözlülüğün çirkinliğine karşı, cömertlik ve paylaşmanın asaleti ve verdiği huzuru tercih edenlere” diye konuştu.

Gönül belediyeciliği şiarıyla çıkılan yolda, halkın takdir ve teveccühü ile görev ve sorumluluğu üstlendiklerini belirten Gültak, “Yakın zamanda imza atacağımız hizmet, proje ve çalışmalarla da AK Belediyeciliğin farkını hep birlikte ispatlayacağız. ‘Önce insan' diyerek, vatandaşlarımız arasında ayırımsız hizmet vereceğiz. Akdeniz'i barışın, huzurun ve kardeşliğin hakim olduğu, daha temiz, daha yeşil ve yaşanabilir cazip bir kente dönüştüreceğiz” ifadelerini kullandı.