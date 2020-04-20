Bir annenin sesini Mersin Büyükşehir Belediyesi duydu

Mersin'de bir çocuğunu geçen yıl toprağa veren, böbreklerinden rahatsız olan diğer çocuğunu da hastaneye rahat götürebilmek için bulundukları bölgedeki köprünün genişletilmesini isteyen annenin yardım çağrısına Mersin Büyükşehir Belediyesi yanıt verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde yaşayan Aktaş ailesi, evlerinin bulunduğu bölgedeki hiçbir aracın geçemediği köprünün genişletilmesi için birçok kuruma dilekçe yazdı fakat sonuç alamadı. Bir evladını geçen sene toprağa veren Fatma Aktaş, böbreklerinden rahatsız olan 11 yaşındaki oğlu Muhammed için mücadelesini bırakmadı. 3 yıldır bu yolda türlü mücadele veren fakat cevap alamayan ailenin yarasına Büyükşehir Belediyesi ekipleri merhem oldu. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Aktaş ailesinin talebi üzerine kısa sürede yerinde inceleme yaparak çalışma başlattı. Ekipler, köprü geçişine baks menfezler yerleştirerek, genişletme çalışması yaptı. Bölgede taş duvar örme çalışması da yapan ekipler, acil durumlarda sağlık araçlarının kolaylıkla geçiş yapabileceği şekilde köprüyü genişletti. 2 iş makinası ve 8 personelle büyük bir özveriyle çalışan ekipler, 4 gün içinde çalışmaları tamamladı. 4 yaşındaki kızlarının kaybını yaşayan acılı ailenin yüzü, böbreklerinden rahatsız olan oğulları Muhammed'i rahatlıkla hastaneye götürebilecekleri için güldü.

3 çocuk annesi Fatma Aktaş, evlerinin bulunduğu bölgedeki köprünün genişletilmesi için 3 yıldır mücadele verdiğini dile getirerek, “Bizim küçük, 2 metre genişliğinde bir köprümüz vardı ve benim 4 yaşında engelli epilepsi hastası bir kızım vardı. Hiçbir şekilde özel eğitim arabası, ambulans, çöp arabası giremiyordu. Bizim de o zamanlar özel arabamız yoktu. Bu mücadelemiz 3 yıldır sürüyor. Bundan 3 sene önce Büyükşehir Belediyesine gittiğimde talebimi kabul ettiler. Her gelen söz verdi ama maalesef sözünün arkasında durmadı. Bundan 2 ay önce yine Büyükşehir Belediyesine başvurduk. Sağ olsunlar sesimizi duydular" dedi.

Köprü genişletme çalışmasının Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandığını söyleyen Aktaş, “Mutluyuz, köprünün sonunu kızım göremedi ama diğer evlatlarıma Allah uzun ömür versin. Oğlum da rahatsız, kızımı kurtaramadık, belki oğlumun işine yarar, bizden sonra gelen evlatlarımızın işine yarar. Bundan sonra yol açısından sıkıntı çekmeyeceğiz. Allah razı olsun" diye konuştu.