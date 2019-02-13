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Bir ayda en çok kilo veren kadına spor ayakkabısı hediye

MERSİN (İHA) – Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bir ayda en çok kilo veren 22 kadına spor ayakkabısı hediye edeceklerini bildirdi.


Erdemli Belediyesi, önceki süreçlerde başlattığı kadınları spora teşvik çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Belediye Spor Merkezine devam eden 500 kadına bir ayda dört kilo vermeleri karşılığında spor ayakkabısı hediye eden belediye, projeye devam ediyor. Obeziteyle mücadele ve kadınları sosyal hayata dahil etme çerçevesinde hayata geçirilen projeyle ilgili bilgi veren Erdemli Belediye Başkanı Tollu, sağlıklı kadınların sağlıklı toplumların temelini oluşturduğunu belirtti. İlçenin her mahallesine vatandaşlar için spor kompleksleri, futbol sahaları yaptıklarını ifade eden Tollu, “Açtığımız kurslar ile de eğitmenler gözetiminde çalışmalarını sağladık. Aile mefhumu toplumumuzun en önemli mihenk taşı. Bu kurumun düzeni de kadınlarımızın mutluluğundan geçiyor. Biz de bu nedenle belediyemizin açmış olduğu bayanlara özel ücretsiz spor merkezinde bayanlarımızı spora teşvik etmek adına bir ayda en çok kilo veren 22 bayanımıza spor ayakkabısı hediye edeceğiz. Spor merkezimizde aynı zamanda cumartesi günleri 5-6 yaş gurubu öğrencilerimize jimnastik kursu veriyoruz. Sağlıklı çocuklar, sağlıklı kadınlar, sağlıklı toplumların temelidir” dedi.

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