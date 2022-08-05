İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bir çarptı diğeri sürükledi

Mersin’in Erdemli ilçesinde iki otomobilin art arda çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde iki otomobilin art arda çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Tömük Mahallesi Yeşilyurt Mevkisinde Mersin Antalya D-400 karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi. Yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Turan'a, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Dengesini kaybeden kadına daha sonra S.D. yönetimindeki 34 CTU 001 plakalı otomobil çarptı. 62 yaşındaki kadın kaza yerinde hayatını kaybetti.


Olay yeri incelemesinin ardından cenaze otopsi için morga kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.