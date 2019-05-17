İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bir günlük askerlik heyecanı

Mersin’in Anamur ilçesinde bir günlük temsili askerlik yapan engelliler Anamur Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda törenle yemin etti.

Mersin'in Anamur ilçesinde bir günlük temsili askerlik yapan engelliler Anamur Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda törenle yemin etti.


Dünya Engelliler Haftası nedeniyle Anamur Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı bahçesinde düzenlenen yemin töreninde engelliler asker kıyafeti giyerek yemin etti.


Törene, Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, Anamur Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Hikmet Narcı, engelli vatandaşların aileleri katıldı.


Albay Şaban Delioğlu, törende yaptığı konuşmada, "Engelli bireyler yılın 1 günü değil, 365 gün boyunca hatırlanması gerekmektedir. Her Türk asker doğar sözünün doğruluğuna bu günkü törende şahit oluyoruz. Askerlik görevini yerine getiren bu evlatlarımızı ve ailelerini kutluyorum” diye konuştu.


Yemin eden askerlere Garnizon Komutanı Delioğlu tarafından terhis belgeleri verildi.


Program Mehmetçiklerle yenilen yemekten sonra sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.