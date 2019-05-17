Bir günlük askerlik heyecanı

Mersin'in Anamur ilçesinde bir günlük temsili askerlik yapan engelliler Anamur Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda törenle yemin etti.

Dünya Engelliler Haftası nedeniyle Anamur Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı bahçesinde düzenlenen yemin töreninde engelliler asker kıyafeti giyerek yemin etti.

Törene, Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, Anamur Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Hikmet Narcı, engelli vatandaşların aileleri katıldı.

Albay Şaban Delioğlu, törende yaptığı konuşmada, "Engelli bireyler yılın 1 günü değil, 365 gün boyunca hatırlanması gerekmektedir. Her Türk asker doğar sözünün doğruluğuna bu günkü törende şahit oluyoruz. Askerlik görevini yerine getiren bu evlatlarımızı ve ailelerini kutluyorum” diye konuştu.

Yemin eden askerlere Garnizon Komutanı Delioğlu tarafından terhis belgeleri verildi.

Program Mehmetçiklerle yenilen yemekten sonra sona erdi.