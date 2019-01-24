Bir Tablo Bin Fırça projesi Mersinlileri sanatla buluşturuyor

‘Çocukların umutlarını bu dev tabloda hep birlikte renklendiriyoruz' sloganıyla 'Bir Tablo Bin Fırça' projesinde sanatın birleştirici yönünü ziyaretçilerine sunarak etkinliğe katılanlara çok farklı bir deneyim yaşayabilme şansı sunuyor. Palm City Mersin AVM'de gerçekleşecek etkinlikte, çocuklara sanatı tanıtmak ve sunmak için dev bir tablo ve bin tane fırça bulunacak.

Gelen ziyaretçiler Ressam Cemil Özçelik'in moderatörlüğünde umutlarını tabloda yaşatacaklar. Bu projede hem çocukların hem de yetişkinlerin diledikleri gibi kendi dünyalarını özgürce ve rahat bir biçimde resmetmeleri ve hayal güçlerini ortaya koyabilmeleri sağlanırken, sanat dünyası için de paha biçilemez bir eserin ortaya çıkması sağlanmış olacak.

Ayrıca yapılan bilgilendirmede; projesinin sinerjisiyle çocuklara armağan edilecek umutların tamamlayıcısı olarak hayatın güzelliklerini tekrardan hatırlama imkanı kazanılacak. Ziyaretçiler dev tabloda profesyonel bir ressamla çalışabilmenin yanı sıra iz bırakacak bir sanatsal çalışmanın altına da imza atmış olacaklar.

Projenin büyük önem taşıyan bir başka yanı ise tablo tamamlandığında AVM'nin sosyal medyalarından yapılacak duyurularla yeni sahibine bağışlanacağı belirtildi.