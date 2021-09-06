'Bir Tutam Mutluluk Projesi' gün geçtikçe büyüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, “Bir Tutam Mutluluk Projesi" ile dezavantajlı mahallelerde çocuklara mutluluk dağıtmaya devam ediyor. Son olarak Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde yaklaşık 300 çocuğa yönelik etkinlik düzenleyen ekipler, çocuklarla oyunlar oynadı, şarkılar söyledi.

Dezavantajlı mahallerde ikamet eden ve sosyal aktiviteleri gerçekleştirme konusunda yoksunluk yaşayan çocukların kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla başlatılan Bir Tutam Mutluluk Projesi ile Erdemli, Tarsus, Silifke, Yenişehir, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde 19 mahallede toplam bin 866 çocuk unutamayacakları eğlenceli anılar biriktirdi. Sportif faaliyetlerin de yapıldığı etkinlikte sosyal çalışma da yapılarak, ailelerin ihtiyaçları tespit edildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda dans eğitmeni olarak görev yapan Vahide Dengiz, projenin detaylarını paylaşarak, “İlçe ilçe, mahalle mahalle geziyoruz, gezmeye de devam edeceğiz. Çocuklarımıza bir tutam da olsa mutluluk götürmeye çalışıyoruz. Etkinliklerimizin içeriğinde kukla, drama, dans ve masal oluyor. Kukla ya da drama ile tanışmamış çocuklarımız tanışmış oluyorlar, çok mutlu oluyorlar. Onları farklı etkinliklerle tanıştırmak bizi de mutlu ediyor” dedi.

“Çocuklar mutlu bir şekilde geri dönüş sağlıyorlar”

Proje kapsamında yapılan etkinliklerden çocukların oldukça memnun olduğunu ifade eden Dengiz, “Farklı şeyler, farklı etkinlikler öğrendikleri için çok mutlu bir şekilde geri dönüş sağlıyorlar. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz” diye konuştu.

Ekipler, proje kapsamında ziyaret ettikleri mahallelerde ailelerin ihtiyaçlarını da yerinde tespit ederek, Büyükşehrin hizmet alanına giren noktalarda müdahalelerde bulunuyor. Büyükşehrin hizmet alanına girmeyen, diğer kamu ve kuruluşları ilgilendiren ihtiyaçların tespiti halinde ise ilgili birimlere bildirilmesini sağlanıyor. Ekipte bulunan avukat kadına yönelik şiddet ve çocuk hakları konusunda bilgilendirmeler yaparken, öğretmenler ve psikologlar da bölge halkının ihtiyacı olan hizmetleri belirliyor.