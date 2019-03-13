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Biri 6, diğeri 9 ayrı suçtan aranan 2 cezaevi firarisi yakalandı

Mersin’de biri 6, diğeri 9 ayrı suçtan aranan 2 cezaevi firarisi yakalandı.

Mersin'de biri 6, diğeri 9 ayrı suçtan aranan 2 cezaevi firarisi yakalandı.


Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin aranan şahıslara yönelik de çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda kimlik kontrolü yapan ekipler, Bozyazı'da 6 ayrı suçtan aranan ve 2 yıldır açık cezaevi firarisi olan bir şahıs ile Bozyazı'da 9 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olan bir şüpheliyi yakalayarak cezaevine teslim etti.


Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda da birçok suçlu yakalandı. Son dönemde Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen akü hırsızlığına karşı çalışma başlatan ekipler, olayı gerçekleştiren 5 şüpheliyi belirledi. Yapılan fiziki takip sonucunda şahıslar suçüstü yakalandı. Şahısların kullandıkları araçta da arama yapan ekipler, 8 çalıntı akü, 1 demir kesme makası, 1 levye, 1 tahta ele geçirdi.

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