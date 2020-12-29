Biri oyaladı, diğeri çaldı

Mersin'de bir marketten cep telefonu çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda, bir kişi market çalışanını oyalarken, diğer şahıs ise kasada bulunan cep telefonlarını alıyor.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Toroslar ilçesine bağlı Tozkoparan Mahallesi 84024 Sokak'ta bulunan bir marketten çalınan 2 telefonla ilgili çalışma başlattı. İş yerinin ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şahısların kimliklerini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, şüphelilerden F.Ç.'yi gözaltına alırken, diğer şahsa ise ulaşamadı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından F.Ç. adliyeye sevk edilirken, diğer şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi

Öte yandan, şahısların yaptıkları hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre şüphelilerden biri markete önce müşteri girip, iş yeri sahibini oyalarken, diğer şahıs da sessizce gelip, kasadaki telefonları alarak, çıkıyor. Arkadaşının telefonları almasını gören marketteki şüpheli, bir süre daha dükkanda oyalanıp, bir şey almadan çıkıyor.