MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği bisiklet çekilişinde kazananlar belli oldu. Üç şanslı takipçiye bisikletlerini Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan verdi.

Mezitli Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla sosyal medya hesaplarından ‘Çekiliş Var' sloganıyla 3 şanslı takipçiye bisiklet hediye edeceğini duyurmuştu. İnternet üzerinden gerçekleşen çekilişte kazananlar belli oldu. Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, belediye hizmet binası önünde gerçekleşen etkinlikte; 2 bin 300 takipçi arasında seçilen 3 kişiye bisikletlerini teslim etti.

Mezitli'yi bisiklet kenti yapmayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Tarhan, “Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sosyal medya kullanımı açısından herkesin kendi yorumlarını yapmasını istemiştik. 2 bin 300 kişinin yorum yaptığını gördük. Bu projeyi vatandaşlarımızın belediye sayfalarımızı takip etmeyi teşvik etmek için başlatmıştık. Vatandaşlarımızın sosyal medya hesaplarımızdan belediye çalışmalarımızı olumlu veya olumsuz katılarak aktarmalarını istiyoruz. Bisiklet çekilişinde de en çok destek verenler arasında çekilişimizi yaptık. En çok paylaşımlar arasında çekiliş yaparak, kazanan 3 arkadaşımız belli oldu. Önümüzdeki günlerde bu sayıyı daha çok arttıracağız. Amacımız, Mezitlimizde yaşayan vatandaşlarımızın bisiklet kullanımını arttırmak. Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevindeki çocuklarımıza şart koştuk. Tüm çocuklarımız eğitimleri esnasında bisiklet kullanmayı öğreniyorlar. Okulu bitiren her çocuğumuz mezun olduktan sonra bisiklet öğrenmiş oluyor. Bisiklet kullanımı ilçemizde giderek artıyor. Ben de sıklıkla bisiklet kullanıyorum. Vatandaşlarımızdan bana da görüşlerini bildirenler var. ‘Başkanım sizi gördükçe biz de bisiklet aldık ve bisiklet kullanmaya başladık' diyenler var. Bizim de amacımız zaten bu yöndeydi. Umarım gelecekte ilçemiz bisiklet kenti olarak anılacak” dedi.