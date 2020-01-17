Bisiklet tutkunları, yolların yenilenmesinden memnun

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara kesintisiz ulaşım hizmeti sunmak amacıyla yenilenen yollar, gençlerin de bisiklet sürme alanı haline geldi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen asfalt bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Belli bir program halinde çalışmalar yürüten belediye, bu kapsamda hafta içinde Zeki Ayan ve Osmaniye mahallelerinde asfalt bakım çalışması yaparken, Buluklu Mahallesinde ise yeni imar yolu açarak vatandaşların hizmetine sundu.

Zeki Ayan Mahallesinde yapılan asfalt bakım çalışmasının ardından bisikletleriyle sokağa çıkan 12 yaşındaki İbrahim ve Muhammed Emin, yaşadıkları mahallede asfalt çalışmasının yapılmasından mutluluk duyduklarını belirterek, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ettiler. Çocuklar, “Derslerimizden arta kalan zamanlarda bisiklet sürüyoruz. En büyük hobimiz bisiklet sürmek. Yolumuz yapıldı. Bu sayede rahatlıkla bisiklet süreceğiz” dediler.

“Vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için çalışıyoruz”

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, “Vatandaşların rahatı ve huzuru için çalışıyoruz. Göreve gelir gelmez ilk işimiz ilçemizde fizibilite çalışmaları yapmak oldu. Sürdürülebilir ve kalıcı hizmetler yapmak amacıyla belli bir program halinde çalışıyoruz. Kış aylarından kaynaklı olarak tahrip olan ve altyapı çalışmalarından dolayı kazılan yollarımızda asfalt bakım hizmetlerimizi hızlandırdık. Halen altyapı çalışması devam eden yollarımızın tamamlanmasıyla ihtiyaçları gidereceğiz. Vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek bizleri daha da mutlu ediyor. Yollarımızı bisiklet sürme alanı olarak kullanan gençlerimizin de öncelikle güvenlik ve tedbiri elden bırakmamalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.