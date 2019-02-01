Bisiklet yarışları sürüyor yollara dikkat

Mersin'de dün başlayan ve yarın da devam edecek olan bisiklet yarışları nedeniyle araç sürücüleri güzergah ve park konusunda uyarıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Şampiyonası birinci etap puanlı yol yarışmaları dolayısıyla araç sürücülerini bir kez daha trafiğe kapatılan yollar ve araç parkı konusunda uyardı. Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları sebebiyle Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Meteoroloji Kavşağı ile Babil Alt Kavşağı arası 07.00-18.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın alternatif olarak GMK Bulvarı Okan Merzeci Bulvarı 3. Çevreyolu İstemihan Talay Bulvarı ve otoyolu kullanmaları ile trafiğe kapatılan güzergaha araç park etmemeleri konusunda hassasiyeti göstermeleri önem arz etmektedir" denildi.