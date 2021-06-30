Bisiklet yolu proje alanındaki palmiyeler taşınıyor

Alandan sökülen 17 palmiye ağacı 36. ve 34. caddede uygun alanlara dikiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesinin Viranşehir Mahallesi'nden başlayan ve Kültür Park boyunca kesintisiz devam edecek olan 18.2 kilometrelik bisiklet yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında bisiklet yolu proje alanında bulunan palmiye ağaçlarının yeri değiştiriliyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın sürdürdüğü bisiklet yolu proje alanında kalan 17 ağacı, 36. ve 34. caddedeki yeni yerlerine dikiyor. Ekipler, palmiyelerin zarar görmemesi için gerekli çalışmaları yaparak, tekniğine uygun bir biçimde dikimini gerçekleştirdi. Palmiyeler tam adaptasyon sağlayıncaya kadar da Büyükşehir Belediyesinin takibinde olacak.