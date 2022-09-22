Bisikletlilerden Başkan Seçer'e 'destek' teşekkürü

Uluslararası Bisiklet Festivali' çerçevesinde bisikletliler, Taş Bina önünde buluştukları Başkan Vahap Seçer'e, bisiklet kullanıcılarına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Bisiklet kullanımın önemine değinen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Bisiklet kullanımının çok yönlü yararı var. Bir kere spor yapıyorsunuz, sağlık açısından önemli. İkincisi son yıllarda küresel ısınma, dünyada çok büyük bir sorun. Taşıtların çıkardığı gazlar, doğaya zarar veriyor. Bisiklet kullanımını ne kadar çok arttırırsanız, motorlu araçlara o kadar az ihtiyacınız olur. Doğal olarak çevreyi de korumuş olursunuz. Yani bisiklet kullanımı ile bir taşla birkaç kuşu birden vurabilirsiniz” dedi.

“Her noktada güvenli bisiklet yolları yapıyoruz”

Bisiklet kullanımı ve bisiklet yollarının Mersin gibi çağdaş, modern bir kente muazzam bir görsellik kattığını ifade eden Seçer, “Bu konuda önemli çalışmalar yapıyoruz. Zaten belediye yönetimine gelmeden önce yapacağımız çalışmalar içerisine bisiklet yollarını almıştık. Bu sözümüzde duruyoruz. Bizim şu anda biten, yapılma ve proje aşamasında olan toplamda yaklaşık 411 kilometre bisiklet yollarımız var. Bunun 95 kilometresi tamamlanmış, 35 kilometresinin yapımı şu anda devam ediyor ve 277 kilometre de proje aşamasında. Sadece merkezde değil Tarsus, Erdemli, Silifke ve Anamur'da, her noktada yeni açtığımız bulvarlarda, yeni yaptığımız ya da yenilediğimiz yollarda güvenli bisiklet yolu mutlaka oluyor. Delinatörler, çizgiler, araçların park etmemesi için gerekli önlemler de alınıyor” diye konuştu.

“EuroVole, Mersin'in Avrupa'ya tanıtımı için çok önemli”

Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı'na (EuroVelo) girmek istediklerini ve bu yönde çalışmaların sürdüğünü de söyleyen Seçer, “Arkadaşlarımız bu konuda çok değerli çalışmalar yaptı. Yakın zamanda netice alacağımızı düşünüyorum. Aynı zamanda Mersin'in Avrupa'ya tanıtımı için de çok önemli. Çünkü tarihi yerleri kapsayan bir bisiklet yolu. Onu da kısa sürede neticelendireceğiz diye düşünüyorum. Yine toplu taşımada bisiklet aparatlarımız var. Yeni aldığımız 272 otobüsün 144 adedinde bisiklet aparatı var. Yine festivaller yapılıyor. İşte Uluslararası Bisiklet Festivali. Geçen mayıs ayında Tarsus'ta Kleopatra Bisiklet Festivali'ni yaptık. Yine 7, 8, 9 Ekim'de Erdemli ve Silifke'yi kapsayan Caretta Bisiklet Festivalimizi gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

“Bisikletle ilgili projelerimizi daha da arttırıyoruz”

Bisiklet kullanıcıları için 'Teksin'de yapım aşamasında olan çalışmadan da söz eden Başkan Seçer, “Kente gelen, kenti ziyaret eden ya da burada yaşayan ve ‘bugün bisiklet kullanmayı istiyorum' diyenler, 'Teksin'de bu uygulamaya girdiği zaman, bisiklet yollarımızı oradan görecekler. Ona göre bisiklet konumuna kendileri de katılabilecekler. Çok yönlü çalışmalarımız var, devam edeceğiz. Kentbis zaten devam ediyor. Kültür Parkta şu anda 85 bisikletimiz var. İhtiyaç durumunda bunlar arttırılıyor. Her şey Mersin için, her şey vatandaşlarımız için, daha mutlu bir yaşam için, daha uygar bir yaşam için” ifadelerini kullandı.

“Taş Binaya kadar bisiklet yolundan geldik”

9. Uluslararası Bisiklet Festivali'nin birinci gününde olduklarını belirterek kısa bir konuşma yapan Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun, “Şu anda buraya, Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu bisiklet yolundan geldik. 81 farklı şehirden ve yurt dışından gelen katılımcılar çok beğendiler. Vahap Başkan, bisiklet konusunda zaten tamamen gönüldaşımız, kendisi de bisiklet kullanıcısı. Vermiş olduğu desteklerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.