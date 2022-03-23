Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 81 - Hatayspor: 58

Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, Hatayspor'u 81-58 yenerek, son yarı finalist oldu.

Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan Çukurova Basketbol, ilk periyodu 24-19 önde tamamladı. İkinci periyotta her 2 takım da sayı bulmakta zorlanırken, devreye 33-33 beraberlikle gidildi. 3. periyotta oyuna ağırlığını koyan Mersin ekibi, bu periyodu 62-47 önde tamamladı. Son periyotta oyundaki üstünlüğünü iyice ele alan ve aradaki sayı farkını açan Çukurova Basketbol, maçı 81-68 yenerek, son yarı finalist oldu.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Murat Ciner, Fatih Güler, İsmail Binbir

Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 15, Shavonte Sade Zellous 8, Feride Şevval Akalan 2, Melis Talay 6, Fatmanur Karakaş 5, Sinem Ataş 10, Temitope Titilola Fagbenle 4, Dejuana Tenis Boner 23, Jasmine Loretta Thomas 8

Hatayspor: Aaryn Deje Ellenberg Willey 15, Büşra Akbaş 9, Bahar Çağlar Ökten 8, Selena Kör 5, Vasiliki Louka 2, Bilge Nisa Kasacı 1, Jazmine Antoinette Jones 15, Elif Emirtekin 3

1. periyot: 24-19 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

Devre: 33-33

3. periyot: 62-47 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)