Bocce Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı

Bocce Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası Mersin'de başladı. Kadın ve erkekler kategorilerinde 40 ilden 310 sporcunun katıldığı şampiyonada derece elde edenler milli takım seçmelerine katılacak.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Bocce Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılıyor. Sabah eleme müsabakalarıyla başlayan şampiyonanın, açılış seremonisi gerçekleştirildi. Seremoniye, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Asbaşkanı Faik Kapsız, protokol üyeleri ile sporcular katıldı.

40 ilden çok sayıda sporcunun şampiyonaya katıldığını belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, "Ülkemiz bütün branşlarda olduğu gibi bocce branşında da her geçen gün daha iyi noktalara geliyor. Bu çerçeve de de Mersin ilimiz, Mersin'de de Toroslar ilçemiz boccenin merkezi oldu. Nitekim geçtiğimiz kasım ayında Bocce Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık. Orada 37 ülkeden 52 takım yüzlerce sporcu yine bu sahada mücadele etti. Çokta güzel müsabakalar gerçekleşmişti. Orada bizleri mutlu eden en önemli gelişmelerden biri de Eda Sayak kardeşimizin altın madalya alması oldu. Bunun yanında Toroslar Belediyesi Spor Kulübünde olan 2 sporcumuzda bronz madalya aldı. Bugün bu şampiyonada sporcularımız mücadele edecek ve derece giren sporcularımız milli takıma girmek için yarışacak" diye konuştu.

"Mersin'de 200 bine yakın lisanslı sporcu var"

Mersin'de 60 branşta spor faaliyetleri yapıldığını kaydeden Pehlivan, "500'e yakın spor kulübümüz var. Aralık ayı rakamlarına göre 200 bine yaklaşan lisanslı sporcu sayımız var. Mersin artık boccenin konumu haline geldi, bin 580 lisanslı bocce sporcumuz var. Bunların 52'si Milli sporcu statüsünde. İnşallah bu rakam giderek artacak. Bu yıl ayrıca Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız 2023 yılını spor branşlarını tanıtım yılı ilan ettik. İlk branşta bocce. Ocak ayı bocce ayı dedik ve bu ayın başından itibaren bocce sporunu ilimizin 4 bir yanında tanıtıyoruz. Bu organizasyonla da tanıtım ayı taçlanmış oldu. Önümüzdeki aylarda da bu tanıtım faaliyetleri değişik branşlarda devam edecek. Buradaki amacımız bütün branşlara odaklanmak, bütün branşları gençlerimize tanıtmak ve onlar içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde mücadele edecek, madalya getirecek sporcu getirmektir. Spor demek sağlık, disiplin, takım ruhu, dayanışma, paylaşma demek. Sizler bunu yapıyor ve yaşatıyorsunuz. Bütün sporcularımız tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"2022 yılı altın yılımız olarak tarihe geçmiştir"

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Asbaşkanı Faik Kapsız, bu şampiyonanın önceki yıllarda gerçekleşen şampiyonalardan daha fazla sporcuyla gerçekleştiğini ifade etti.

Gençler kategorisinde 130, büyükler kategorisinde ise 180 sporcunun şampiyonaya katıldığını vurgulayan Kapsız, "Şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum. 2022 yılında Bocce Federasyonu olarak büyük başarılara hep birlikte imza attık. 2022 yılı altın yılımız olarak tarihe geçmiştir. Altın yılımızda 25 altın, 19 gümüş ve 18 bronz madalya olmak üzere toplamda 62 madalya ile büyük bir başarı elde ettik. 2022 sezonunun son madalyalarına ve dünya şampiyonasına da bu salonda şahitlik ettik. 2022 yılında elde ettiğimiz bu başarıları artırarak 2023 ve daha sonraki yıllarda da devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bu hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan'ın temsili atışıyla şampiyona başladı.