Boğsak Mahallesinin içme suyu kapasitesi artırıldı

Böylece, bölgede yaşayan vatandaşlar ve tatile gelen yazlıkçılar içme suyu temininde sıkıntı yaşamayacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi Boğsak mevkiinde ekonomik ömrünü tamamlayan ve zaman zaman arızalanarak yeterli debide su teminine engel olan içme suyu hattını yeniledi.

MESKİ, Taşucu'nun Boğsak mevkiinde içme suyu debisini arttırmak amacıyla mevcut bulunan 110'luk içme suyu dağıtım hattını, 160'lık 10 Atü HDPE borularla yenilendi. Yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda yenilenen içme suyu hattı ile Boğsak, İncekum ve Akçakıl mevkiinde yaşayan vatandaşlar yeterli debide içme suyuna kavuştu.

“Bölgedeki çalışmayı en kısa sürede tamamlanarak devreye alındı”

MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mersin'in çeşitli mahallerinde altyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilerek, “Vatandaşlarımıza içme suyu temin etme çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir. Mesai arkadaşlarımızla birlikte idaremize gelen talepleri hızlıca çözüme kavuşturacak projeler hazırlanmaya devam edilmektedir. Boğsak'ta başlattığımız içme suyu şebeke hattı kapasite artırımı çalışmamız kısa sürede tamamlanarak devreye alındı. Boğsak, İncekum ve Akçakıl gibi turizm kaynaklı olarak nüfusun yoğun olduğu ve bölgenin yazlıkçılar tarafından en çok tercih edilen mevkiinde içme suyu kapasitesi arttırıldı. Çalışmalarımız sayesinde turistik bölgemizin yaz sezonunda nüfus artışıyla bölgede yaşayan vatandaşlarımıza ve tatile gelen ziyaretçilere yetersiz gelen içme suyu ihtiyacı karşılanarak, özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının önüne geçilecektir” dedi.

İmamuşağı Muhtarı Kadir Tokmar da MESKİ yetkililerine, çalışan tüm personele ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek; “Öncelikle, bu işlerin yapılmasına sebep olan Büyükşehir Belediyesi Başkanım Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum. İmamuşağı'nın Boğsak Mahallesinde susuzluğumuzu giderecek bu projeye emek sarf ettikleri için teşekkür ediyorum. Bir zamanlar günlük su kesintileri, sıkıntılar baş gösteriyordu. Ama bu proje sayesinde Allah'a binlerce şükür ki, herhangi bir kesinti yok. 14 mahalleyi kapsayan bir yer olan İmamuşağı'nın nüfusu yaklaşık bin 500-2 bin. Ayrıca Silifke'de ikamet edip de köyde yaşayan 3 bine yakın İmamuşağılı var. Onlar döndüğü zaman bazı mahallelerimizde sıkıntı oluyordu. Ama şimdi bunu da aşacağımıza inanıyorum” dedi.

Kocapınar Muhtarı Mehmet Yörüsün ise “Daha önce sıkıntı çekiyorduk. Burada oteller, pansiyonlar ve siteler var. Mahallemiz yazın çok kalabalık ve yoğun oluyor. Özellikle yazın sezon açıldığı zaman epey sıkıntı yaşıyorduk. İmamuşağı ve Kocapınar'a hizmet veren hattımızın Boğsak'a kadar olan kısmında borular yenilenince çok rahatladık” diye konuştu.