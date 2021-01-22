BonaBant fire oranını yüzde 5'e indirdi

Mersin'de bant sektöründe ciddi yatırımlara imza atan BonaBant, İtalya'dan getirdikleri makine ile birlikte bant üretimindeki fire miktarını yüzde 12'den yüzde 5'e çekerek doğaya ciddi oranda katkı sağladığı bildirildi. Üretilen ürünlerin firelerinin doğaya atılmasının da önüne geçen BonaBant'ın, geri dönüşümü destekleyerek atık ürünlerin geri kazanılmasına da katkı sağladığı belirtildi.

Özel makine ile fire oranını en aza indirdiklerini belirten BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, doğa destekçisi bir firma olduklarını ifade ederek, "Eski kullandığımız makinede fire oranı yüzde 12 civarında idi. İtalya'dan getirdiğimiz makinede ise bu oran yüzde 5 civarına indi. Bu makineden çıkan fireyi de geri dönüşüm firmalarına veriyoruz. Geri dönüşüm firmaları bu fireyi alarak boncuk yapımında kullanıyorlar. Bu sayede de hammaddeye katkı sağlamış oluyoruz. İzlediğimiz yol haritasında her zaman doğa dostu olmaya gayret gösteriyoruz. Yaptığımız bu işlemle birlikte doğayı bir zararlı maddeden daha korumuş oluyoruz. Bu yüzden atıklar iyi değerlendirilmelidir. Geri dönüşüme destek verilmelidir. Bizim belki çok az bir geri dönüşüm maddemiz çıkabiliyor fakat Mersin'de ciddi anlamda üretim yapan tesisler var. Her fabrikanın mutlaka az veya çok demeden geri dönüşümü desteklemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.