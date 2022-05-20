BonaBant'tan geri dönüşüm farkındalık etkinliği

Mersin'de bant sektöründe faaliyetlerini sürdüren BonaBant, düzenlediği etkinlikle 'Gençliğe temiz bir dünya bırak' sloganıyla geri dönüşüme dikkat çekti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 'Gençliğe temiz bir dünya bırak' sloganı ile Mersin Üniversitesi öğrencilerinin geri dönüşüm materyallerini bir AVM'de sergileyen BonaBant, çeşitli etkinliklerle geri dönüşüme dikkat çekti.

Genç neslin geri dönüşüm odaklı çalışmalarının dünyanın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, "'Gençliğe temiz bir dünya bırak' sloganı ile düzenlediğimiz etkinlikle geri dönüşüme dikkat çekmeye çalıştık. Geri dönüşüm dünyanın geleceği açısından büyük bir önem taşıyor. Bizler de gerek ürettiğimiz ürünlerle gerekse bu tarz farkındalık etkinliği ile temiz bir dünya için geri dönüşüme destek veriyoruz. Geri dönüşüm alanında ürettiğimiz ürünlerin tekrar kazanılması noktasında yatırım yapmaya hazırlanıyoruz.

Amacımız geri dönüşümün önemi için daha fazla kişiye ulaşarak bilinçli bir toplum oluşturmak. Bunun için de genç neslin geri dönüşüm alanında yaptığı çalışmalara ihtiyacımız var. Bu çalışmaların benimsenmesi dünyanın geleceği açısından çok önemlidir" dedi.