Bora Duran, Toros Üniversitesi öğrencileriyle konserde buluştu

Bilimsel, Kültürel ve Sportif Etkinlikler Haftası Bahar Şenlikleri kapsamında verdiği konserde, üniversite öğrencileriyle buluştu.

Uray Caddesi'nde bulunan Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bahçesinde gerçekleşen konserde ilk olarak Kibrit Kutusu ve Gökhan Çatal sahne aldı. Eğlencenin hiç dinmediği şenlikte Toros Üniversitesi Dans Topluluğu da mini bir gösteri sundu.

Etkinlikte son olarak sahne alan Bora Duran, Toros Üniversitesi'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek birbirinden güzel eserleri seslendirdi.