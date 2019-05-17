Borçlanma yetkisi yeniden komisyona gönderildi

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, Büyükşehir Meclisi'nden istediği 349 milyon 500 bin TL'lik borçlanma yetkisi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 3'e 4 oyla reddedilirken, rapor, bugün yapılan meclis toplantısında ele alındı. Borçlanma yetkisi, uzun tartışmaların ardından bir kez daha değerlendirilmek üzere yeniden Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2019 Yılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısının ikinci birleşimi Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, CHP'lilerin katılımı yine yoğun oldu. Gerek borçlanma yetkisi görüşülürken gerek Mahalli İdareler Sendikası'ndan ayrılma teklifi görüşülürken, meclis üyeleri arasında hakaret ve üslup tartışmaları yaşanırken, izleyicilerin zaman zaman tepki vererek müdahale etmeleri ise kısa süreli gerginlik yaşanmasına neden oldu.

“Yaman çelişkiler yaşıyoruz. Tutarlı olmamız gerekir”

Meclis toplantısına, Seçer'in geçen pazartesi günü yapılan toplantıda meclisten istediği borçlanma yetkisi tartışmaları damga vurdu. Üç saati aşkın süren toplantının büyük bölümünde borçlanmayla ilgili tartışmalar yer aldı. Başkan Seçer, söz konusu yetki talebini yeniden müzakereye açarken, ilk sözü Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan aldı. Mecliste yaman çelişkiler yaşadıklarını belirten Tarhan, dışarıdaki insanların kafasında, meclisin tutarlı davranmadığı konusunda bazı soru işaretleri oluşabileceği uyarında bulundu. Vatandaşa güven vermeleri gerektiğinin altını çizen Tarhan, “Hiçbir zaman belediyede, meclis bütçelerinde gelir arttırıcı bir kaynak bulunmadıkça gider arttırıcı bir önerge verilemez, yasa hükmüdür bu. Biraz önce ilçe belediyelerine festival giderleri için para verilmesine onay verdik. Biz, gerekirse festival giderlerinden feragat ederiz. Bu paradan tamamen de vazgeçebiliriz. Büyükşehir, festival harcaması vermesin bize. Burada bir çelişki var. Tutarlı olmamız gerekir” dedi.

CHP'li Meclis üyesi Serhat Dövenci ise bu borcun daha önceki belediye başkanlığı döneminde yapıldığını ifade ederek, “Bu borcu başkanım yapmadı. Bu seneki bütçemiz 2 milyar 255 milyon TL olup geçen sene Kasım ayında bütçe yapılırken AKP, MHP'li ve CHP'lilerin bir kısmının desteğiyle, 349 milyon 500 bin TL'lik açık görülmüş ve bu rakam kadar borçlanma yetkisi konulmuş bütçeye. Bu paranın hiçbir şekilde kısa vadede karşılanamayacağı açık. Seçimler nedeniyle son 4-5 ay içinde 500 milyon TL'ye yakın harcama yapılmış ki, bunun çoğu da Mersin esnafına ödenecek paradır. Bu parayı belki de 4-5 ay alamayacaklar ve birçok insanın işi bozulacak. Türkiye şu an ekonomik olarak sıkıntıda. Bu ay devlet vergi toplayamadığı için belediyeye 57 milyon TL geldi; 16 milyon TL de İller Bankası'ndan gelen para var. Sadece temlikler ve işçi ödemeleri 88 milyon TL tutuyor. Mazot, işçilerimizin paralarını dahi ödeyemeyiz. Ama çözüm var. Belediye 6 ay kendini sıkar, borçlanma için zaman kazanır ve bu geçiş dönemi atlatılır. AK Partili ve MHP'li arkadaşımızın vicdanının sızladığını biliyorum ama yukarıdan talimatlar veya başka saiklerle burada hareket etmemek lazım. Gelin el ele verelim, bu süreci birlikte atlatalım” diye konuştu.

“Onay verirseniz, 165 milyon TL sadece 3 aylık banka ödemesine yetecek”

CHP'li Mehmet Semih Nane de Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi kadar borcu olduğuna dikkat çekerek, “İstediğimiz yetki 349 milyon 500 bin TL olmasına rağmen, şu an olumlu karar çıkarsa kullanacağımız para 165 milyon TL'dir. 165 milyon TL bütçenin sadece yüzde 7'sidir. Önemsiz gibi görünebilir ama gemiyi yüzdürmemiz için önemli. Büyükşehir Belediyesi'nin aylık harcaması 80-95 milyon TL arasında. Meclis bu karara olumlu cevap verirse sadece 2 aylık masrafa denk geliyor. Belediyenin sadece Haziran ayı bankalara kredi ödemesi 50 milyon 277 bin TL'dir. Yani bugün onay verirseniz bu rakam bizim sadece 3 aylık banka ödemesine yetecek” ifadelerini kullandı.

Tat, borçlar için araştırma-inceleme komisyonu kurulmasını istedi

MHP'li Meclis Üyesi Mahmut Tat ise söz alan CHP'li meclis üyelerinin kendilerine hakaret ettiğini söyleyerek, tepkisini dile getirdi. “Konuşmalarınız arasında nasıl hakaret ettiğinizin farkında değilsiniz” diyen Tat, Serhat Dövenci'nin hakaret ettiğini belirterek, meclisten özür dilemesini istedi. Tat, “Biz buraya bir siyasi partinin temsilcisi olarak geldik, bizim bir grubumuz, siyasi görüşümüz var.

Bu yaklaşımla konuları uzatarak bizlere hakaret ederek, bizim nezdimizde Mersin halkına hakaret ederek bu meclisi yönetemezsiniz. Biz buraya kavga etmeye gelmedik” dedi.

Belediyenin 2,7 milyon TL borcunun nasıl yapıldığının araştırılmasını istediklerini yineleyen Tat, “Büyükşehir Belediyesi kendi iç mekanizması ile bunu yapamıyor ise bir araştırma inceleme komisyonu kurulsun, dışarıdan 3 uzman davet edilsin, söyleyeceğimiz dosyalar incelensin. Biz buraya meclisi kilitlemeye de gelmedik. Seçer'den 2,7 milyon TL paranın hesabını sormuyoruz; bu borcun hesabını sormasını istiyoruz. Biz de destek verelim diyoruz. Şu anki borç yapılanması tekrar ele alınabilir, faturası kesilmiş olsa dahi bu borçlar masaya yatırılır, faturayı kesen firma çağrılır ve belli rakamlar çizilebilir. Komisyon kurulması teklifini önümüzdeki meclise getireceğiz” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Mezitli Belediye Başkan Tarhan da teklifin komisyona iade edilerek tekrar görüşülmesini istediler.

“Benim derdim; ilk etapta bu borcu nasıl öderiz?”

Seçer, daha sonra toplantıya 5 dakika ara verdi. Bu sürede yapılan görüşmelerin ardından başlayan toplantıda son sözü Başkan Seçer söyledi. Seçer, Edindiğim intiba, bazı arkadaşlarımızın geçmiş döneme ait harcamalarla ilgili endişeleri ya da bilgi eksikliği var. Belediye başkanına 349 milyon 500 bin TL borç verilmiyor, bu parayı bulması için yetki veriliyor” ifadelerini kullandı.

“Bu borç nereden geldi?” sorusunun muhatabının kendisi olmadığını vurgulayan Seçer, geçen dönemde de belediye başkanı veya meclis üyesi olan bazı MHP'li isimleri sayarak, “Bu sorunun muhataba, sizin mensubu olduğunuz partinin belediye başkanıdır” dedi.

Daha sonra bazı AK Parti'li isimleri de sayan Seçer, şunları söyledi: “Sizlerin döneminde yapılan borçlar bunlar. Ama benim derdim ilk etapta şu ya da bu nedenle yapılmış olan bu borcu nasıl öderiz? Benim paraya ihtiyacım var. Bu borç doğru mu yapılmış, bu dosyalar, ihaleler hukuka uygun mu? En az sizin kadar hassasiyetle takip ediyorum, ben de araştırıyorum. Mali İşler Daire Başkanlığı'na kime borcumuz var ise çıkarılması için talimat verdim. Kim faturaları şişirmiş kim makul fiyatla fatura kesmiş bileyim istedim. Biz bu çalışmaları zaten yapıyoruz. İç denetime talimat verdim. ‘Bu para filanca firmaya ödenecekse biz yokuz' deniliyor. Söz konusu firmanın dosyasını çıkarttırdım, mühendisleri bizzat ben sorguluyorum. Mühendisler hakkında soruşturma başlattım. Ben vicdanen hesap vermek zorundayım vatandaşa. Bu yükümlülük sizde de var. ‘Komisyon kuralım' deniliyor ama bu kanunen mümkün değil. Varsa böyle bir imkan o mekanizmayı da çalıştıralım, o kanalları da açalım. Ama buna gerek yok. Biz ihtisas komisyonları kurmuşuz. Bunlar bu işleri yapıyor. Yasalar buna cevaz veriyorsa ben sizin istediğiniz komisyona da verim. Önünüzden bir şey kaçırmıyor, gizlemiyor, saklamıyorum.”

“Meclis aritmetiği aleyhime. Sizleri ikna etmek zorundayım”

Meclis aritmetiğinin aleyhine olduğuna dikkat çeken Seçer, “Sizleri ikna etmek zorundayım. Talimat aldınız demiyorum ama Türkiye'de esen olumsuz bir hava var. İstanbul seçimleri neticelenmiş olsaydı buradaki tablo farklı olurdu. Benim amacım, bu gemiyi nasıl yüzdürürüz? Hepimizin amacı Mersin'e hizmet etmek değil mi? Beraber çalışalım diye çırpınıyorum. Benim önceliğim bu borcun nasıl olduğu değil, nasıl ödeneceği. Borçları sorguluyorum, gerekirse idari, adli soruşturma açarım, bunda bir beis yok. Bundan endişeniz olmasın. Bana yardımcı olun. Gerekirse teklifi geri çekeyim, tekrar komisyona göndereyim. Tekrar incelensin. Belli bir süre sonra olağanüstü toplantı kararı alayım ve bu muallaklığı giderelim. Birbirimizi suçlamakla, bağırmakla yol alamayız. Ben de yol yürümek istiyorum. Mali İşler Daire Başkanına talimat veriyorum; kime borç var, hangi alacaklarda kimlerin temlikleri var 78 meclis üyesini bilgilendirin. Mersin halkını daha fazla germeyelim” çağrısında bulundu.

Seçer, daha sonra komisyonda ret kararı verilen borçlanma yetkisi teklifinin yeniden komisyona gönderilmesini meclis üyelerinin oylarına sundu. Teklifin komisyona gönderilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Mecliste yuhalama gerginliği

Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mahalli İdareler Sendikası'ndan ayrılmasına ilişkin ret kararı verilen komisyon kararının görüşülmesi sırasında toplantıda kısa süreli gerginlik yaşandı. Sendika ile çalışmaya devam edilmesi yönündeki görüşünü dile getiren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, konuşması esnasında bir izleyici tarafından yuhalandı. Bunun üzerine MHP'li ve AK Parti'li meclis üyeleri sert tepki gösterirken, Başkan Seçer de güvenlik görevlilerini salona davet ederek, söz konusu kişinin dışarıya çıkarılmasını istedi. Seçer, CHP'li izleyicileri de uyararak, toplantıyı saygı çerçevesinde sessizce izlemelerini, aksi takdirde hepsini salondan çıkaracağı uyarası yaptı.