Boşanan çiftin belediye başkanı barıştırdı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dilek Türkben, bir süre önce Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e mesaj ile ulaşarak, eşi ile barışmak istediğini iletti. Mesaja kayıtsız kalmayan Başkan Seçer, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ile birlikte aracı oldu ve çifti barıştırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinde işe başladı

Ayrılmalarının ardından Şanlıurfa'da belediye otobüsü şoförlüğü yapmaya başlayan Halil Bucak'ın Mersin'e gelmesi şartı ile kızlarıyla barışabileceğini dile getiren Dilek Türkben'in ailesi, barışmaya bu koşul ile izin vereceklerini belirtti. Bunun üzerine Başkan Seçer, Halil Bucak'ı Şanlıurfa'dan getirterek, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığında belediye otobüslerinde şoförlük yapması için işe aldı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamit İzol'un öncülük ettiği barışmada, Dilek ve Halil çifti ile aileler bir araya gelerek barış yemeği yedi. Muhammed Bucak isminde minik de bir çocukları bulunan çift, 2 yıl aranın ardından tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

“Kültürümüzde ve dinimizde aile bütünlüğü çok değerli bir kavram”

Başkan Seçer, hayırlı bir işe vesile oldukları için duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Başta Hamit İzol Başkanımız büyük emek verdi, öncülük etti. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Hem Halil için hem Dilek için hem de güzel çocukları Muhammed için hayırlı bir iş olduğunu düşünüyorum. Bizim hem kültürümüzde hem dinimizde aile, aile bütünlüğü çok önemli, değerli, kutsal bir kavramdır. Bu birlikteliği sağlamak bizim için her şeyden önce çok önemli bir sevaptır” dedi.

"Muhammed anne ve babasıyla büyüyecek"

Muhammed'in sevinciyle mutlu olan Başkan Seçer, “Burada Muhammed'in sevinci, annesinin, babasının bir arada olması, akşamları onlarla oturup yemeğini yemesi, annesinin, babasının sıcaklığında yatağına girmesi, uyuması, herhalde bir çocuk için dünyanın en güzel hazzı olsa gerek. Bunu sağlayabildiysek, Muhammed'i mutlu edebildiysek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı. Ailelere de nasihatte bulunan Başkan Seçer, “Bu birlikteliğin devamı için daha huzurlu, daha mutlu bir yaşam sürmeleri için bundan sonraki süreçte de kendilerinin katkılarına ihtiyaç var. Onlara anlayışlı olmaları gerekiyor. Onlara yardımcı olmaları gerekiyor. Umut ediyorum bundan sonraki süreç de böyle olur” diye konuştu.

“Belediye Başkanının görevi yalnız yol, kaldırım yapmak değil, halkın mutluluğunu da sağlamak”

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol da yaşanan süreci anlatırken, “Belediye Başkanının görevi yalnız yol yapmak, kaldırım yapmak, kanalizasyon yapmak değil, halkın mutluluğunu da sağlamak. Bu da Vahap Seçer Başkanın kişiliğinde ve aile geleneğinde olduğundan dolayı bu işe sarıldı. Halil kardeşimiz Şanlıurfa'da bir belediye otobüsünde şoförlük yapıyordu. Başkanımızın talimatıyla oradan alındı, buraya getirildi. Karı koca birbirlerini seviyorlar” şeklinde konuştu,

“Şehri yöneten insanların şehrin mutluluğuna da parmak basmaları çok önemli”

Başkan Seçer'e konuya gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerini ileten İzol, “Başkanımızın bu aileyi birleştirmesi gerçekten çok önemli bir şey. Bence bu bütün belediyelere örnek olmalı. Bugün görüyoruz o çocuğun sevincini. Çünkü annesine, babasına kavuşmuş. Şehri yöneten insanların yalnız şehrin suyu, kanalizasyonu değil, şehrin mutluluğuna da parmak basmaları çok önemlidir. Bu konuda ben aile adına, herkes adına, bütün Mersin adına, Başkanımıza Mersin'e ve insanlarına sahip çıktığı için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Seçer, çifte barışmalarının ardından nazar boncuğu ve çocukları Muhammed'e de oyuncak hediye etti.