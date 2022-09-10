İhlas Haber Ajansı

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Boşanma aşamasındaki karısını öldüren koca tutuklandı

Mersin’de boşanma aşamasındaki karısını öldüren şüpheli tutuklandı.

Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını öldüren şüpheli tutuklandı.


Merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi'nde, oğlunu almak için evine gelen boşanma aşamasındaki karısı Dilek Karaman'ı, çıkan tartışma sonrası tabanca ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek Karaman'ın cenazesinin ise otopsi işlemlerinin ardından Silifke ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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