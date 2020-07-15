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Bot komutanından Kaymakam Yalçın'a veda ziyareti

Bozyazı Limanında konuşlu bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait TCSG-309 Bot Komutanı Yüzbaşı Çağlar Hanımeli, İzmir’e tayinin çıkması dolayısıyla Kaymakam Arif Yalçın’a veda ziyaretinde bulundu.

Bozyazı Limanında konuşlu bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait TCSG-309 Bot Komutanı Yüzbaşı Çağlar Hanımeli, İzmir'e tayinin çıkması dolayısıyla Kaymakam Arif Yalçın'a veda ziyaretinde bulundu.


Yalçın, kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette, uyumlu bir çalışma ortamında ve kurumlar arası işbirliği çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı Yüzbaşı Hanımeli'ne teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi. Karşılıklı yapılan sohbetin ardından Hanımeli, Kaymakam Yalçın'a görev yaptığı TCSG-309 botun çerçeveli resmi ile hediye takdim etti.

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