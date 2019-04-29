Boynuinceli Yörüklerinden Başkan Tollu'ya ziyaret

Boynuinceli Yörükleri Derneği yönetimi, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Tollu, Yörük kültürünü yaşatmak için birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Başkan Tollu, Boynuinceli Yörükleri ile makamında bir araya geldi. Boynuinceli Yörükleri Dernek Başkanı Ömer Ata tarafından plaket takdiminde bulunulan Tollu'ya, Meclis Üyesi ve dernek yöneticisi Mustafa Akın da çiçek takdiminde bulundu. Ziyarette, Yörüklerden kültürleri hakkında bilgi alan Tollu, Yörük kültürünün Erdemli için büyük bir miras olduğunu, bu kültürü korumak ve yeni nesillere aktarmak adına birçok çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Her sene gerçekleştirdikleri Türkmen Şöleni ile bu mirası tüm dünyaya duyurmaya çalıştıklarını belirten Tollu, “Yörük mirası Erdemlimiz ve tarihimiz açısından sahip olduğumuz değerli bir miras. Bizler bu mirası gelecek nesillere aktarmak adına her yıl Türkmen Şöleni programını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın bağışladığı eşyalardan oluşan Yörük Müzesini ilçeye kazandırarak, gençleri bu kültürle buluşturduk. Bu değerleri yaşatmak adına çalışmalarımız devam edecek. Ziyaretlerinden dolayı da dernek başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Bu vesile ile de tüm vatandaşlarımızı, 5 Mayıs Pazar günü Erdemli Talat Göktepe Çamlığında gerçekleştireceğimiz şölenimize davet ediyorum” dedi.