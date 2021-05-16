Bozayı yavruları Tarsus Doğa Parkı'nın neşesi oldu

Tarsus Doğa Parkı'nda en çok ilgi gören hayvanlar arasında yer alan ve iri cüsseleri ile dikkat çeken boz ayıların sayısı iki sevimli yavrunun dünyaya gözlerini açmasıyla arttı. Kendileri için ayrılan özel alana yerleştirilen yavrular, parkın yeni maskotu oldular.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı içerisinde bulunan farklı türlerdeki hayvanların sayısı yeni doğumlarla artmaya devam ediyor. Çocukların ve gençlerin internet ortamında veya belgesellerde görebildikleri onlarca çeşit hayvan türünü bünyesinde barındıran ve her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce misafiri ağırlayan Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvan sayısı, yeni yavruların dünyaya gözlerini açmasıyla daha da artıyor. Parkın en çok ilgi gören hayvanları arasında yer alan ve iri cüsseleri ile dikkat çeken boz ayılara iki sevimli yavru katıldı. Biri dişi olan yavrulara 'İnci' ve 'Güçlü' isimleri konuldu.

Doğası gereği zarar vermemesi için baba ayıdan ayrı bir alana konulan boz ayı yavruları, yaşam alanlarında koşuyor, birbirleriyle oyunlar oynuyor, havuz içerisinde suya giriyor. Doğa Parkı veteriner hekimi ve personelleri tarafından yakından ilgilenilen 4 aylık yavru ayılar süt, meyve ve çeşitli yiyeceklerle besleniyor.

“Yavru ayılar gayet düzenli ve dengeli bir şekilde besleniyorlar”

Tarsus Doğa Parkı sorumlu veteriner hekimi Celal Çevirgenoğlu, yavru ayıların sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu belirterek, “4 ay önce dünyaya geldiler. Türkiye'de görülen türlerimizden boz ayı. Annelerinden ayıralı da yaklaşık 1 ay oldu. Bundan sonraki süreçte biz ilgileneceğiz. Şu anda kanatlı ürünleri, meyve, sebze, bunlarla besleniyorlar. Bir adet dişi ve bir adet erkek. Dişinin adını ‘İnci', erkeğin adını ‘Güçlü' koyduk. İnşallah isimleriyle yaşarlar diyelim. Bundan sonraki hayatlarında buradalar. Doğal yaşamlarına uygun bir şekilde ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Hiçbir sağlık problemleri olmadı. Gayet düzenli ve dengeli bir şekilde besleniyorlar. Ortam refahları da çok iyi. O yüzden bir sağlık problemiyle karşılaşmadık. Zaten gerekli aşı ve vitamin desteklerini de yapıyoruz" dedi.

Nesli tükenme tehlikesi olan hayvanların sayısı artıyor

Ana vatanı Madagaskar olan lemur, parkın en özel hayvanları arasında yer alan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan oklu kirpi ve ceylanların da yavruladığını ifade eden Çevirgenoğlu, “Diğer hayvan türlerimizden de doğum yapanlar var. Lemurlarımız yaklaşık bir ay önce doğum yaptılar. Ayrıca oklu kirpilerimiz var, onlar da nesli tükenme tehlikesi altında olanlardan. Son bir hafta içerisinde de 5 tane ceylan yavrumuz dünyaya geldi. Tarsus Doğa Parkı'nda mutlular, refah içerisinde yaşıyorlar. İnşallah bu nesli tükenmekte olan hayvanlar için tek gayemiz onlara uygun ortamlar oluşturup çoğalmalarını sağlamak” ifadelerini kullandı.

“Lemurlar meraklı, sevecen ve heyecanlı hayvanlar”

Çevirgenoğlu, lemurların yavrularını kucaklarından indirmeden beslediklerini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, “Lemurlar yavrularını kucaklarından indirmiyorlar, beslenmeleri dâhil hep anne kucağında devam ediyor. Meraklı, sevecen ve heyecanlı hayvanlar. Çok hareketliler, yavruda da bir problemimiz yok. İnşallah o da sürüye karışacak, birkaç yıl içerisinde ergenliğe kavuşup o da çiftleşip üreyecek” diye konuştu.