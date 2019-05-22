Bozdağan: "Tarsus, Çukurova'nın cazibe merkezi olacak"

Yapacağımız çalışmalarla Tarsus, Adana ile Mersin arasında bir cazibe merkezi olacak” dedi.

Önümüzdeki döneme ilişkin yapacakları projeler konusunda açıklamalarda bulunan Bozdoğan, halkın hizmetkârı olmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Bozdoğan, “Tarsus, 3. dereceden bir sit alanı. Kentimiz aslında müthiş bir açık hava müzesi. Turizmin canlandırılması için gerekli olan adımları atmaya başladık. Bu kenti turizm, tarım ve sanayi alanlarında kalkındıracağız. Tarsus eskiden 22'den fazla fabrikanın olduğu bir kentti. Eski şatafatlı Tarsus'u geri getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunun yanı sıra üretici ve tüketici kooperatiflerini bir an önce faaliyete geçirmek zorundayız. Halkımızın gelir düzeyini artıracak doğru projelerle ilerlediğimiz zaman kazanırız” diye konuştu.

“Akıl, paranın önüne geçerse kazanırız”

Her yıl milyonlarca paranın işçi sağlığı ve iş güvenliği merkezlerine harcandığını belirten Bozdoğan, “Kuracağımız işçi sağlığı ve iş güvenliği tıp merkezi ile halkımız kazanacak. Halkımız ve esnafımız bu hizmetten ücretsiz yararlanabilecek. Yerel yönetimlerde akıl, paranın önüne geçerse kazanırız. Amaçlarımızdan birisi de Tarsus'u, Adana ile Mersin arasında cazibe merkezi haline getirmektir” ifadelerini kullandı.