Bozdoğan: "Belediyede hukuksuzlukların önüne geçmek için çalışıyoruz"

Buna göre 4 yıl ve üstü bölümler için 3 bin 200, 2 yıllık bölümler için ise bin 600 lira ödeme yapılacak.

Tarsus Belediyesi Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda 11 gündem maddesi görüşüldü. Öğrencilere burs müjdesinin de verildiği meclis toplantısında ilk yıl için karşılıksız olarak 4 yıl ve üstü bölümler için 3 bin 200 TL, 2 yıllık bölümler için bin 600 TL öğrenim yardımında bulunulması ve ödemelerin 2023 yılında Tarsus Belediyesinin imkanları doğrultusunda bir veya birkaç defada yapılması belediye meclis kararıyla onaylandı. Amatör spor kulüplerine de destek içeren gündem maddesi de onaylanarak takım sporlarında faaliyet gösteren kulüplere kulüp başına 8 bin TL, bireysel spor kulüplerine kulüp başına 2 bin TL nakdi yardım yapılması oy birliğiyle kabul edildi. Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Başkan Haluk Bozdan, Tarsus Belediyesi olarak hukuksuzlukların önüne geçmek için yoğun bir çabayla 3 buçuk yıldır çalıştıklarını ve amaçlarının kenti yönetirken adil olmak, hesapsız ve kitapsız hizmet yapmak, insana dair olanı insanca sunmaktan geçtiklerini ifade etti. Bozdoğan, “Ben namuslu askerim, benimle arkadaş olmak isteyenlerin de namuslu olmaları gerekir' fikrini kuran, önderlik eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıldönümünde saygıyla anıyorum. 2022 yılının son aylarında hak ve hukukun üstün gelmesi için adeta en küçük hukuk birimi kadar mesai harcıyoruz, önce kendi evinin önünü temizle prensibinden yola çıkarak belediyemiz içinde boy gösteren muhtemel tüm hukuksuz adaletsizliklerin önüne geçmek için yaklaşık 3 buçuk yıldır gündüz gece demeden mesai harcıyoruz. Harcamaya da devam ediyoruz çünkü görevimiz. Amacımız kenti yönetirken adil olmak, hesapsız ve kitapsız hizmet yapmak insana dair olanı insanca sunmaktan geçiyor” diye konuştu.

"Yepyeni umutlarla, yepyeni hizmetlerle yürüyoruz"

Kimlerin hangi hesap içinde olduklarını anladıkları süreçlerde daha güçlendiklerini belirten Bozdoğan, "Ulu Önderimizin izinde binlerce yıllık kentimizi en iyi şekilde temsil etmeye, halkımıza gece gündüz hizmet vermeye devam edeceğiz. Alnımızın akıyla söylüyoruz ki sapasağlam yürüyoruz, yolumuzu ve yol yürüdüğümüz insanları hem yerelde hem de genelde zafere ulaşmak için bir bir seçiyor yepyeni umutlarla yepyeni hizmetlerle yürüyoruz" dedi.

Tarsus Belediyesi tarafından kentin yeşil dokusunu arttırabilmek ve tescilli ürünleri koruma altına alabilmek amacıyla açılan zeytin gen koruma alanına LÖSEV'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer'in isminin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Başkan Bozdoğan, “Büyük bir tıp ve gönül insanı aynı zamanda çocuk hakları ödülüne sahip, böyle değerli bir hizmeti veren doktorumuz Üstün Ezer'in, isminin de böyle bir yerde yaşamasını çok isterim" ifadelerini kullandı.