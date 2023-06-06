Bozdoğan: "Ben halkımla yürürüm gerisi önemli değil"

Tarsus Belediyesi tarafından çocukların hayatlarında en iyi başlangıcı yapmalarına olanak sağlamak amacıyla Fatih Mahallesi'ne Bedrettin Sarpkaya Kreş ve Gündüz Bakım Evi kazandırıldı.

Çocukların eğitimi ve annelerin istihdamını öne çıkarmaya yönelik Bedrettin Sarpkaya Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin açılışı gerçekleştirildi. Kreşler, çocukların gelişimine uygun şekilde yapılarak, dersler ve oyunlar ise uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Tarsus'a toplamda kazandırılan 8 kreşle birlikte çocuklar, güvenli ve keyifli bir ortamda oyun oynayarak öğrenme fırsatı buluyorlar.

"Her mahalleye kreş açılacak"

Çocukların geleceği için ilçeye 8. kreşi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Bugün 'her gün bir açılış' etkinliklerimizde bir kreşimizin daha açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu tür kreşler, eğitim yerleri, kurumlar, anaokulları belki de geleceğini göremediğimiz, bilmediğimiz çocuklarımızın canlı mesaj olduğunu gösterir bizlere. Onların yetişmesi, sağlıklı birey olması için önemli olan kurumlardır. Bu tür kurumlarda önemli olan sağlıklı bireyleri yetiştirirken, sağlıklı insanların öğretmenlerimizin de yetiştirilmesidir. Şu an 8. kreşimiz açılıyor. Bir ilçe belediyesinin yaptığı sekizinci kreş çok önemli bir adımdır. Hiç merak etmeyin her mahalleye kreş açılacak. Her mahallenin kreşi olacak. Çünkü kreş sadece çocuklarımızın geleceği için değil annelerinde rahatlaması için açıyoruz" dedi.

"Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"

Tarsus'un il olması için çalıştıklarını ve halkın yanında olduğunu belirten Başkan Bozdoğan, “Bu kent il olduğunda ki mutlaka ama mutlaka il olacak. Ne Adana'dan ne Mersin'den ne de Ankara'dan bu kente kimseyi karıştırmayacağız. Biz bize yeteriz, yeter ki bize gölge etmesinler. Hizmette dört yıl geçti. Herkesin canla başla bize yardımcı olması gerekirken, kimi zaman kendi içimizden vurulduk. Ama hiç önemli değildi. Önemli olan neydi biliyor musunuz? Herkese karşı dimdik durduk. Herkes gece gündüz çalıştı, çalışmaya devam edecek. Allah dolu ellere bakmıyor, temiz ellere bakıyor. Allah'a çok şükür elimiz tertemiz. Biz bu yolda devam edeceğiz. Benim arkamda sadece halkım var. Ben halkımla yürürüm, gerisi hiç önemli değil” diye konuştu.