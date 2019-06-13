Bozdoğan: "Bu kenti ayağa kaldırmak hepimizi görevi"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçeyi sağlık ve eğitim alanlarında ileri seviyelere taşıyacak proje çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, "Biz bu kentin hizmetkârı olmak için yola çıktık. Yani bu kenti ayağa kaldırmak hepimizi görevidir" dedi.

Tarsus Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Tarsuslu ile İŞKUR Şube Müdürü Kürşat Dal ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Çelik, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Tarsus ile ilgili yapacağı çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Bozdoğan, “10 bin yıllık tarihi kentimizi gelir, sağlık ve eğitim alanlarında ileri seviyelere taşıyacak proje çalışmalarımıza hız verdik. Açılacak iş sahaları ile istihdam sağlayıp, işsizliğin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Tabi bunu yaparken tek başımıza değil de kentin dinamikleri ile bunu başaracağız. Hayata geçireceğimiz projelerde yer alacak personellerimizi eğitimden geçiyoruz. Halkımıza en iyi hizmeti vermek için ben dahi tüm çalışma arkadaşlarımızın gecesini gündüzüne katıyor. Biz bu kentin hizmetkârı olmak için yola çıktık. Yani bu kenti ayağa kaldırmak hepimizi görevidir. Bu 5 yıllık süreçte de bunu yapmak boynumuzun borcudur” diye konuştu.

Kentin kurumları ile işbirliği içinde olduklarını dile getiren Bozdoğan, “Yaklaşık 400 bin nüfuslu bir kenti yönetiyoruz. Kentimizin en büyük sorunu işsizlik ve yoksulluk. Biz göreve seçildikten sonra binlerce kişi iş başvurusunda bulundu. Bu kadar talebe karşılık veremeyeceğimize göre, kentimizde yatırımcının önüne açacak iş alanları sağlayacağız. Bunu mutlaka ama mutlaka başarmak zorundayız” ifadelerini kullandı.