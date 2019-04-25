Bozdoğan: "Bu kentin rantını mafyaya yedirtmeyeceğiz"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kent ekonomisini ayağa kaldırmak adına katılımcı yönetimi esas alacaklarını belirterek, "Her kesimin siyasi görüşüne saygımız var. Gurur duyacak bir kentte yaşıyoruz ve bu kentin rantını mafyaya yedirtmeyeceğiz” dedi.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer ile Tarsus meslek odaları, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak başarı dileklerini ilettiler.

Kentle ilgili atılacak adımlara ilişkin karşılıklı fikir ve bilgi alışverişinde bulunan Başkan Bozdoğan, meslek odalarının sorun ve taleplerini dinledi. Bozdoğan, “İlçemizde son bir ay içerisinde turist sayısında artış yaşanmış. Kentimizi turizm, ekonomi ve diğer alanlarda ayağa kaldırmak için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Kısa zamanda işsizliğe çözüm bulup, iş istihdamı sağlamamız gerekir. Bizler gurur duyacak bir kentte yaşıyoruz. Her kesimin siyasi görüşüne, fikrine saygımız var. Ancak Tarsus'un rantını mafyaya yedirtmeyeceğiz. Bu kentin rantını halka dağıtacağız. Bu yüzden katılımcı yönetimle sizlerin görüş ve önerileri ile hizmet vermeye talibiz. Alınacak her kararı birlikte vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Birlik Başkanı Talat Dinçer ile beraberindeki 17 meslek odası temsilcileri ve 2 kooperatif üyeleri, Başkan Bozdoğan'a görevinde başarılar dileyerek, kent ekonomisinin ayağa kaldırmak adına esnaf lehine olacak her türlü yatırıma destek olacaklarını söyledi.