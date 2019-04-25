Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Köpek Bakım ve Islah Evi'nin daha iyi noktalara getirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Bu şehrin hayvanları sahipsiz kalmayacak. Sokaktaki hayvan dostlarımızın yaşam koşullarını yükseltecek ve hayvan dostu bir belediye olacağız” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Cücük ile Tarsus Belediyesi Park ve Bahçeler Müdiresi Sevgi Baran, Tarsus Belediyesi Köpek Bakım ve Islah Evi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Cücük, 2019 yılı itibariyle toplam 110 sokak hayvanının Mersin Geçici Hayvan Bakımevine nakilleri sağlandığını, tehlike arz eden 40 köpeğin ise bakım, beslenme ve rehabilitasyon işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan ise barınağın iyileştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması için Mersin Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışacaklarını söyleyerek, hayvan bakımlarıyla ilgili konunun takipçisi olacağını belirtti. Bozdoğan, "Bu şehrin hayvanları sahipsiz kalmayacak. Tüm canlılara saygılı belediyecilik anlayışıyla sokaklarda bulunan sahipsiz hayvan dostlarımızı koruyup kollayarak, barınaktaki hayvanlarımızın sağlıkları takip edilecek. Bu yeni dönemde hayvan barınağımızın daha iyi noktalara getirmeyi ve onları daha iyi şartlarda rehabilite etmeyi amaçlıyoruz” dedi.