Bozdoğan: “Dünyayı paylaştığımız dostlarımıza her gün sahip çıkalım”

Bozdoğan, “Evcilleşmeleri günümüzden 15 bin yıl öncesine dayanan ve dünyayı paylaştığımız dostlarımıza sadece bugün değil her gün sahip çıkalım” dedi.

Tarsus Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında hayvan haklarına ve hayvanları korumanın önemine dikkat çekmek amacıyla Yarenlik alanında stand kurup, hayvan haklarıyla ilgili vatandaşlara bilgiler verdi. İlginin yoğun olduğu çalışmayı hayvan severler memnuniyetle karşıladı.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ile standı ziyaret ederek, hayvan severlerle bir süre sohbet etti. Hayvan severler, hayvanları korumaya yönelik taleplerini Başkan Bozdoğan'a iletti.

Başkan Bozdoğan, yaptığı açıklamada, sokakta yaşayan sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve onlara sahip çıkmak adına gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, “Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezimizde hayvanlarımızın sağlık durumunu takip ederek, koruma ve bakım çalışmalarını özenle yapıyoruz. Ekiplerimizle hayvan dostu bir belediye olma yolunda önemli ilerlemeler kaydettik. Kentimiz için hangi hizmet gerekliyse sırası geldikçe hepsini bir bir hayata geçireceğiz” diye konuştu.