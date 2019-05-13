Bozdoğan: "Engelli bireylerin önlerindeki engelleri kaldıracağız"

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye, Engelliler Haftası kutlama programı çerçevesinde 14-15 Mayıs 2019 tarihlerinde Tarsus Parkında iki ayrı etkinlik gerçekleştirecek.

Etkinliklerde, paneller çeşitli gösteriler ve müzik dinletileri yer alacak. Etkinliklerin ardından iftar saatinde katılımcılara yemek dağıtımı yapılacak.

Programlanan etkinliklerin yarınki bölümünde saat 15.00'de açılış, 16.00'da ortopedi konulu panel, 16.45'de rehabilite edilen öğrencilerin Türkiyem Şarkısı eşliğinde gösterisi, 17.00 ‘de talasemi konulu panel, 17.45'de yarışmalar ve eğlenceler, 18.30'da müzik dinletisi ve 19.30'da iftar yemeği dağıtımı gerçekleştirilecek.

15 Mayıs 2019 Çarşamba günü ise yine Tarsus Parkında 16.00'da işitme engelliler konulu panel, 17.00'de zihinsel engeliler konulu panel, 17.45'de otizm konulu panel, 18.30'da müzik dinletisi ve 19.30'da iftar yemeği dağıtımı gerçekleştirilecek.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Engelliler Haftası kutlama programı çerçevesinde düzenledikleri etkinliklere tüm vatandaşları davet ederek, herkesi engelli bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi konusunda bilgi sahibi olmaya ve bu bilinçle engelli bireylere yardımcı olmaya çağırdı.