Bozdoğan: “Haklarınızı kimse yedirtmem”

Tarsus Belediyesi tarafından Tozkoparan Zahit Mahallesi'nde geçen şubat ayında temeli atılarak hayata geçirilen 472 dairelik toplu konut projesinin inşası sürüyor. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kura çekimi ile ev sahibi olmaya hak kazanan üyelerle bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. Tarsus Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Bozdoğan, “Maliyet değerlerini hesapladığımız zaman bu çalışma zarar eden bir projedir. Toplu konut projesi daha ucuza yapılabilirdi. Ancak bu konuda en ufak bir rahatsızlığınız olmasın, bu konutların inşası tamamlanacak. Yanınızda ben varım ve haklarınızı kimseye yedirtmem” diye konuştu.

İnşaatın gidişatı hakkında üyelere bilgi veren Bozdoğan, “Belediyenin inanılmaz bir borcu var. Bu proje daha ucuza yapılabilirdi. Proje için yüksek faizlerle bankadan kredi çekilmiş. Üyelerimiz tedirgin olmasınlar. Bu konuda en ufak bir rahatsızlığınız da olmasın bu konutların inşası tamamlanacak ve verilen sürede bu projeyi bitireceğiz. Şuan mühendis ve diğer çalışanlar projenin tamamlanması için ellerinde geleni yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Belediyenin bir ticarethane olmadığını dile getiren Bozdoğan, belediyeciliğin bir vizyon işi olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: “Verilmiş bir söz var. Bu konutlar tamamlanacak. Ancak İŞGEM yıkılıp yerine başka konutlar yapılmayacak. Orası bir üretim merkezidir. Bu kentte iyi işlerin olması gerekir. Sadece konutlarla değil, tarım, turizm ve diğer alanlarda da çalışmalar yapıp bu kenti gelir seviyesi düzeyinde iyi noktalara getirmememiz gerekir” şeklinde konuştu.

hak sahiplerinin sorularını da yanıtlayan Başkan Bozdoğan, “Hiçbirinizi asla ve asla ekonomik olarak sıkıntıya sokmayacağız. Yanınızda ben varım ve haklarınız koruyacağım” dedi.