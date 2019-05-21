Bozdoğan: "Her muhtarlığa personel görevlendireceğiz"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediyenin işbirlikçilerinin muhtarlar olduğunu belirterek, “Kentte bulunan bütün muhtarlıklara Tarsus Belediyesi'ni temsil edecek birer personel görevlendireceğiz” dedi.

“Bu kenti ortak akılla yöneteceğiz”

Bozdoğan, Tarsus ve Çamlıyayla Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Naci Güllü ve kentteki muhtarlarla belediye tesisleri içerisinde düzenlenen iftar yemeğinde buluştu. Tarsus'un ortak akılla yönetilmesi gerektiğini belirten Bozdoğan, “Belediyenin kurumsal işbirlikçileri muhtarlarımızdır. Benim başarım sizin başarınızdır, sizin başarısızlığınız benim başarısızlığımdır. Her gittiğim yerde bu kenti yönetirken öncelikle ortak aklın yönetmesi gerektiğini ve demokrasi adına yönetimde söz sahibi olan muhtarlarımızın öncelikli olduğunu söylüyorum. Çünkü sizler bulunduğunuz köyün, bulunduğunuz mahallenin aynı zamanda belediye başkanısınız” ifadelerini kullandı.

“Muhtarlarımız istek ve şikayetlerini anında bizlere ulaştırabilecek"

Bozdoğan, istihdama yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, her bir muhtarın yanına belediyeyi temsil edecek bir personelin görevlendireceğini dile getirdi. Başkan Bozdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Türkiye'de belki de köy bazında, mahalle bazında olmayan her muhtarımızın yanına mutlaka ama mutlaka belediyeyi temsil eden muhtarlarımıza yardımcı olacak bir elemanımızı görevlendireceğiz. Bununla ilgili çalışma başlattık. Sizlerle ileride yapacağımız çalışmalarda muhtarlarımıza ne gibi sözler verdik, neleri yapacağız tek tek izah edeceğim. Emin olun ki, sizin bir günde yaptığınız eylemi veya faaliyeti anı anına belediyeye ulaşacak ve belediyeden gereken desteği alacaksınız. Herkesin bir amacı var, bir hedefi var, bir de hantal yapı oluşturan faaliyetler vardır. Bizim sorunumuz o hantal yapı oluşturan faaliyetlerle uğraşmak değil, en üstteki hedefimize ulaşmaktır.”

“Her köye sağlık istasyonu kuracağız”

Kurulacak üretici kooperatifleri ile ilgili kendisini dinleyen muhataralara bilgi veren Bozdoğan, üreten, çalışan ve ev hanımı kadınlara pozitif ayrıcalık tanıyacaklarını söyledi. Her köye sağlık istasyonu açacaklarını belirten Bozdoğan, “O sağlık istasyonlarında hem ilk yardım konusunda hem de sağlıkla ilgili enjeksiyon veya serum takılması gibi birçok hizmet olacak. İşçi sağlığı ve mesleki hastalıklarla ilgili tıp merkezinin kurulması yönünde çalışmamız var. Kendi belediyemiz bünyesinde bu sağlık ve geliştirme birimini kurup, o hizmeti vererek belediyemize, dolayısıyla Tarsus'umuza katkıda bulunduracağız. Bu Türkiye'deki tek modeldir, ilk modeldir. Bu projenin Tarsus'taki esnaflarımıza da büyük bir katkısı olacak” diye konuştu.

“Uğruna öleceğim bir Tarsus var”

En büyük yatırımın, insana yapılan yatırım olduğunu vurgulayan Bozdoğan, sözlerini şöyle noktaladı; "İnsana yatırım aynı zamanda kente yatırımdır. Benim sizlerden ricam yüreğimizin ortak olması. Yani hayatımızı nesnelere değil, tamamen öznelere adayıp şu kentin özellikle tarihiyle ve tarımıyla birlikte en iyi yere gelmesi için mücadele edelim. Gandi'nin hiç unutamadığım bir sözü vardı; 'Uğruna öleceğim çok davam var ama uğruna öldüreceğim hiçbir dava yok' demişti. Benim için de öyle. Uğruna öleceğim bir Tarsus var. 33 yıllık meslek hayatımda geldiğim tek bir nokta var. Sadece ve sadece insana saygı, insana sevgi.”

Programın ardından tüm muhtarlara üç boyutlu Atatürk portresi hediye edildi.