Bozdoğan: “Kentsel dönüşümü başlatmak boynumuzun borcudur”

Tarsus Belediye Başkan Haluk Bozdoğan, 3 yıl içerisinde 4 mahallede kentsel dönüşümü başlatacaklarını belirterek, “Duatepe, Gaziler, Bağlar ve Cetvel'de kentsel dönüşümü mutlaka ama mutlaka yapacağız. Bunu yapmak boynumuzun borcudur” dedi.

Tarsus Belediyesi 2019 yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın birinci birleşimi meclis salonunda yapıldı. Belediye Başkanı Bozdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, komisyon ile müdürlüklerden gelen gündem maddeleri görüşüldü.

Çukurova Belediyeler Birliği üyeliği iptal edildi

Çiftçi Malları Mukarebe Heyeti, Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Tarsus Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine üye seçimlerinin yapıldığı toplantıda, Çukurova Belediyeler Birliği üyeliği, organizasyon ve projelerde yeterli verim alınmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla iptal edildi. Toplantıda ayrıca, Fen İsleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet greyder satın alınmasına ilişkin İller Bankası'ndan 3 milyon 750 bin TL kredi kullanılmasına ilişkin teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Pazarcı esnafının tahsis ücreti 135 liraya indirildi

Tarsus Seyyar Pazarcılar Dernek Başkanı Mehmet Oktay'ın pazar tahsis ücretlerinin düşürülmesi talebi de oy birliğiyle kabul edildi. Alınan kararla birlikte pazarcı esnafından aylık 200 lira olarak alınan tahsis ücretleri 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla 135 liraya düşürüldü. Başkan Bozdoğan, yaşanan ekonomik bunalım nedeniyle esnafın zor zamanlar geçirdiğini belirterek, bir nebze de olsa esnafa destek olma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

“Kentsel dönüşümde verdiğimiz sözleri tutacağız”

Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Başkan Bozdoğan, 3 yıl içerisinde 4 mahallede kentsel dönüşümü başlatacaklarını söyledi. Bozdoğan, “Duatepe, Gaziler, Bağlar ve Cetvel'de kentsel dönüşümünü mutlaka ama mutlaka yapacağız. Bu boynumuzun borcu, bunu mutlaka başaracağız. Şu an en büyük yoğunluğumuz, belki de hepimizin tartışması gereken en önemli olay stratejik plan, yani Tarsus'un kentsel hizmet planı. Bununla ilgili yasaya göre, her seçimden sonra 6 ay içerisinde bu plan bir an önce hazırlanır ve bakanlığa bildirilir. Belediye Başkan Yardımcısı arkadaşlarımız, müdürlerimiz, çok kıymetli bir ekip var. Deyim yerindeyse ağaç dallarıyla gürler. Her katıldığım toplantıda, her gece toplantısında bu stratejik planı tek tek ortaya koyuyoruz. Elbette ki, bu stratejik planın Tarsus'un her tarafında, her mahallesinde, her caddesinde, her köyünde yaşayan insanların sesi olması ve onların göstergesi olması gerekiyor” diye konuştu.

“Stratejik Planda başarısız olma gibi bir durumumuz asla olamaz”

Stratejik Plan çerçevesinde akademik çalışma da yaptıklarını dile getiren Bozdoğan, “Bunlar eskiden çok önemsenmeyen daha detaylı yapılan planlardı ama son yıllar baktığınız zaman öylesine önem taşımaya başladı ki, yarın Sayıştay ya da bir denetim olayı geldiği zaman ilk olarak sizin bu planınıza bakacaklar. Ne kadar başarılısınız, birlikte ne başarıyorsunuz bunu ortaya koyacaklar. Eğer planınızda bir başarısızlık varsa sizi direk olarak başarısız bir belediye olarak lanse edecekler. Bizim böyle bir planda başarısız olma gibi bir durumumuz asla olamaz. 400 bine yaklaşan bir nüfusu yönetiyoruz. Elbette bizler de dar gelen yüzüğü parmağımıza takmıyoruz. Elbette işimizi çok iyi biliyoruz. Kentin sorunlarını iyi biliyoruz. Özellikle dört başlık altına koyduğumuz üreten, eğiten, sağlıklı ve kültürlü Tarsus'u bu plan içerisinde her maddede tek tek tüm halkımın görmesi için her şeyi yapacağım. Biz bu planda ne kadar başarılı olursak, 5 yıl sonrasında bilin ki hem meydanlarda verdiğimiz sözleri tam tutmuş olacağız hem de o çağdaş Tarsus'un görüntüsünü ortaya koymuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Bozdoğan, MHP İlçe Başkanı Bodur'un sosyal medyada linç edilmesine tepki gösterdi

Bozdoğan, Bayram ziyaretleri kapsamında, Kenzin Mahallesi'nde halkla bir araya geldiği esnada MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur ile birlikte çekilen fotoğraf üzerine yapılan olumsuz eleştiri ve yorumlara ise sert tepki gösterdi. Bozdoğan, “Benim bayramda çok üzüldüğüm sadece bir konu oldu. Çok değerli ilçe başkanımızla bir köyde karşılaştık, birlikte bir masaya oturduk. Sayın Bodur, benim 30 yıllık dostum. Dostluklar öyle kolay değil. George Washington, ‘Dostluk yavaş büyüyen ağaca benzer' der; bizdeki dostluklar da öyle. Siyasi olarak farklılığımız olabilir, ideolojik olarak da farklılığımız olabilir ama dostluk kavramında siyasi olarak her şeyi koymamanız gerekir. Aynı masaya oturduğumuz ilçe başkanımız için çok ağır laflar söylendi. Değerli dostlarım şiddeti reddetmek, sevginin yasasına boyun eğmek, bakın o zaman işte Tarsus'u Tarsus yapar. Sosyal medya üzerinde yıllardır var olan ve emek veren o insanlar bir görüntüyle, bir resimle alaşağı ediliyorsa yazıklar olsun. Ben haddimi de bilirim, haklarımı da bilirim. Kendi yakınımdaki arkadaşlarıma çok değer veririm, yoldaşlarıma değer veririm, çünkü bunlar dostluktur. Ama bazı insanları lütfen eleştirirken, hele hele yerin dibine batırırken lütfen onların ne yaptıklarını, nasıl çalıştıklarını bir sorgulayın” şeklinde konuştu.

MHP'li meclis üyeleri adına söz alan Ali Şimşek ise “Sayın Başkanımızın demokratik ve katılımcı tavırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu katılımcı ve istişareli şekilde verilecek kararların Tarsus'a çok daha hayırlı olacağı kanaatini taşıyorum. Ben gurubum adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.