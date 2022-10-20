Bozdoğan: "Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz"

Ligi'nde mücadele eden Tarsus Belediyesi'nin, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Geçen hafta HDI Sigorta Yalova VIP takımını 60-82 mağlup ederek 4'te 4 yapan Tarsus Belediyesi, evinde Kırklareli Basketbol takımını 84-62'lik skorla mağlup ederek 5 maçta 5 galibiyet aldı.

Tarsus Belediye Başkan Haluk Bozdoğan, kadın basketbol takımını her koşulda desteklediklerini ifade ederek, takımın başarısıyla gurur duyduklarını ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceklerini ifade etti. Sık sık maçları canlı izleyerek takımın yanında olduklarını belirten Bozdoğan, "Takımımız mücadeleyi sürdürüyor. Aldığımız her galibiyet ile takımımızın motivasyonu daha da artacak. Genç ve azimli bir takıma sahibiz. Takımımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.