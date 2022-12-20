Bozdoğan, tamamlanan ve devam eden proje alanlarını inceledi

Bozdoğan bu çerçevede, Şahin Mahallesi'nde yapımı tamamlanan aile sağlığı merkezi, okuma salonu ve mahalle kreşini, Tozkoparan Zahit Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve yakın zamanda hizmete girecek olan aile sağlığı merkezini, okuma salonunu, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirilecek olan iş sağlığı güvenliği ve meslek hastalıkları ağırlıklı olmak üzere halk sağlığı konusunda kente önemli bir kazanım olacak Sağlık Yerleşkesi' alanını, Bağlar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan muhtar odası ve çocuk parkını, Altaylılar Mahallesi'nde vatandaşların ve esnafın alışveriş konforunun sağlanması için çalışmaların devam ettiği pazar yerini, Taşkuyu ve Dedeler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan sosyal donatı alanlarının bulunduğu sosyal tesisleri, Şehitler Tepesi Mahallesi'nde yapımı tamamlanmış olan semt pazarını, Şehitler Tepesi Mahallesi'nde yapımı devam eden ve turizme önemli katkı sağlayacak olan seyir terası alanlarını yerinde inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bozdoğan, projelerin vatandaşlarla buluşması için gün sayıldığını ve yakında hizmete sunulacağının müjdesini vererek, “Vatandaşlarımızın refahını ve yaşam kalitesini arttıracak olan projelerimiz bir bir hayata geçiyor. Projelerimizin kentimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.