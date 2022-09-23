Bozdoğan: "Tarsus il, Yenice yaşam kalitesi en yüksek ilçesi olacak"

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, 18. Yenice Barış ve Kültür Festivali çerçevesinde düzenlenen Nurettin Rençber konserine katıldı.

Konserde Nurettin Rençber, sevenlerine güzel bir akşam yaşatırken, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Konserde konuşan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, son zamanlarda Tarsus'un il olması için oda ve medya kuruluşlarının desteği ile büyük bir projeye attıklarını belirterek, bu çalışmaya daima direneceklerini belirtti. Sevgi, hoşgörü, alın teri ve emekle Tarsus'ta umudun asla tükenmeyeceğine değinen Bozdoğan, Tarsus'un mutlaka il olacağını bunun için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Bozdoğan, gündemden düşmeyen ve büyük ses getiren İl'le de Tarsus projesi ile Tarsus'un il olacağını ve Yenice'nin de Tarsus'un yaşam kalitesi en yüksek ilçe olacağına değindi. Bu yolda halkın desteği ile her daim çalışmalarının süreceğini belirten Bozdoğan, “Biz hep direneceğiz, ama her şeye karşı. Biz direne direne kazanacağız bundan emin olun. Yenice bana sevgiyi verdi, Yenice hoşgörüyü verdi, Yenice alın terini gösterdi, Yenice emeğin ne olduğunu gösterdi ve eğer bir kentte emek varsa, alın teri varsa, sevgi varsa, hoşgörü varsa orda asla umut tükenmez. Yenice ilçesi benim için çok önemli. Size söz veriyorum, Tarsus il olacak ama Yenice'de Tarsus'un en iyi, en kaliteli, yaşam kalitesi en yüksek ilçesi olacak" dedi.