Bozdoğan: "Tarsus mutlaka il olacak"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus'un il olmasını istediklerini belirterek, "Tarsus'un il olması için bu kentin halkı yeter. Tarsus'un halkı yeter ki kenetlensin ve birleşsin" dedi.

Bozdoğan, düzenlediği basın toplantısında, ilçedeki gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarsus'un il olması konusunda ısrarcı olduklarını söyleyen Bozdoğan, Balzac'ın 'dün ile bugünü kavga ettirsek yarınları kaydederiz' sözünü hatırlatarak, "Ben kavga etmeye gelmedim. Ben bu kentin yükselmesini istiyorum. Bu kentin il olmasını istiyorum. Tarsus'un il olması için bu kentin halkı yeter. Tarsus'un halkı yeter ki kenetlensin ve birleşsin. Ben bütünlüğü sağlamak için kentimizde faaliyet gösteren esnaf odalarını, sivil toplum kuruluşlarını hepsini tek tek geziyorum. Ben kenetlenmiş bir halk istiyorum, Tarsus'un milletvekilini istiyorum. Ankara'ya gidildiği zaman kentimizin haklarının korunmasını istiyorum. Havalimanını bu yılın sonuna kadar teslim edilmesini istiyorum. Sahil bandı projesinin Tarsus'a karı var mı? Tarsus'un milletvekilleri nerede? Hep Mersin milletvekili mi? Halkın milletvekiliyle, halkın belediye başkanı beraber yürüsün, doğru olan bu. O zaman bu kente çok şey katarız. Tarsus halkı öyle bir güçlenecek ve yumruğunu sıkacak ki, bir milletvekili karşınıza geldiği zaman korkarak gelecek. Bu kent il olacak, mutlaka olacak" diye konuştu.

"Tarsus Belediyesi, her ay kasasını açıklayan bir belediyedir"

Göreve geldiği günden bu yana siyasi çalışmaları bir kenara bırakıp Tarsus için çalışmaya başladığını kaydeden Bozdoğan, "Birçok proje ve birçok çalışmanın zeminini hazırlarken bir yandan da 25 yıllık bir belediye geleneğinin perdelerini aralamaya, özellikle de son 5 yıllık periyotta bırakılan 100 milyona yakın borçla mücadele etmeye başladık. 'işi ehline bırak' sloganlarının atıldığı Tarsus siyasi arenasında, işin ehillerinin borç batağına sürükledikleri Tarsus Belediyesinin tüm borçlarını ödeyerek, Türkiye'de kasasını halka açan, varını yoğunu açık seçik halkla paylaşan ve milyonlarca lira artı bakiyeye geçen bir belediye olarak tarihe geçtik. Bu durum dürüst ve namuslu insanları sevindirse ve gururlandırsa da kaçak yapı savunucuları, haksız kazanç elde etmeye alışmış yalan ustalarını rahatsız etmeye yetti. Tarsus Belediye Meclisindeki konuşmalarını kahramanca bir iş yapmışçasına kesip biçip kendi sayfalarında yayınlayan sosyal medya şovmenleri, kendi ailelerindeki kaçak yapılaşmalar için neden seslerini çıkarmadılar diye sorulmalı" ifadelerini kullandı.

"Konutlar çok yakında hak sahiplerine teslim ediliyor"

Cumhuriyet Konutları dosyasında yapılan aldatmacaları gördüklerini belirten Bozdoğan, şöyle devam etti; "Sözleşmeye yazılan, halka imzalatılan, teknik şartnameye eklenen gaz beton ama gerçekte yapılan bims briket. Halka dış duvarlar, ısı yalıtım projesine uygun gaz betonla, yani bununla örülecek denmiş, halka imzalatılmış. Ama gerçekte halkı aldatmışlar. Göreve geldiğimiz günden itibaren değişen ekonomik tabloların kimi zaman bizleri zor durumda bıraktığına şahit olsak da, Allah'a çok şükür ki, çok kısa süre içerisinde hanelerimizi hak sahiplerine teslim etmeye başlayacağız. Unutulmasın ki, ben Haluk Bozdoğan olarak başkalarının hayallerini gerçekleştirme noktasında elimden geleni ardıma koymuyorum. Halkımızın yanlış politikalar ve sahtecilik yöntemleriyle aldatılmasına müsaade etmiyorum. Bu işe gecemi gündüzümü, varımı yoğumu koymasam, hak sahipleriyle hem şirkette hem belediyede defalarca görüşmesem, aldatıldıklarını fakat onları yalnız bırakmayacağımızı her defasında söylemesem, Cumhuriyet Toplu Konut Projesi Tarsus tarihinin utanç projesi olup çıkacaktı."

"Ahlakımız ve dürüstlüğümüzle kazanacağız"

"Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim ve kesinlikle de adayım ve kesin de aday olacağım" diyen Bozdoğan, "Şimdi 200'den fazla açılış yapan bir belediye Tarsus Belediyesi, bu yılda en az 100'den fazla açılış yapacak ama daha böyle kaliteli, daha güzel ve halkın yararına olan açılışlar yapılacak. Ve ben elime mikrofonu aldığımda da Tarsus halkına verdiğim tek bir mesaj vardı. Bu kentte eğer birleştirici bir güç olacaksak etnisiteliğe karşı olacağız, ırkçılığa karşı olacağız, ayrımcılık yapmayacağız, rengine bakmayacağız, dil farklılığına bakmayacağız. Sosyal demokrat toplumcu belediyenin belediye başkanı ancak böyle olur dedik. Emin olun biz diğer partilerin oylarının yarısını alacağız. Neyle alacağız? Dürüstlüğümüzle alacağız, ahlakımızla alacağız, efendiliğimizle, çalışmamızla rahat rahat alacağız" ifadelerini kullandı.