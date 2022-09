Bozdoğan: "Tarsus mutlaka il olacak"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus'un il olmak için tüm donelere sahip olduğunu vurgulayarak, "Tarsus mutlaka il olacak. Bu kentin il olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Bozdoğan, gündeme dair merak edilen soruları katıldığı bir canlı yayın programında değerlendirdi. Türkiye gündeminde önemli bir yer edinen 'İl'le de Tarsus' projesine değinen Bozdoğan, “5 defa başkent olan bir kenti konuşuyoruz. Tarihin, tarımın, turizmin, çok kültürlülüğün, ilklerin başkenti, bu sebeple Tarsus il olmalı. Tüm uğraşımız bu yüzdendir. Tarsus'un sakinliğe, rahatlığa, sükunete ihtiyacı var. Sosyal yaşam kalitesi üst seviyeye ulaşan bir yer. Ben doğruluk ve dürüstlüğün her zaman yanındayım. Bu proje çok ciddi. Tarsus'u seven bir insan buranın il olması için her şeyi yapar. İşin siyasetini düşünmemek lazım. Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey yalnız kalmaktır. Sonra öğrendim ki, yalnız hissetmeye sebep olan insanlarla yoldaşlık yapmak daha kötüdür. Asıl kötü olan o yalnız hissini sana veren insanlarla yoldaş olmaktır. Bu kadar yoldaşların içinde yalnız kalmak daha kötü. Doğru neyse onun yanında olmaya çalışıyorum. Herkesi yanımda görmek istiyorum. Tarsus haklarını alsın artık. Lobicilikte, siyasette yalnız bırakılan bir Tarsus var" diye konuştu.

"Tarsus İdmanyurdu daha fazla destek görmeli"

Tarsus İdmanyurdu'nun hak ettiği değeri görmediğini belirten Bozdoğan, "Tarsus İdmanyurdu maçlarında milletvekillerini görmüyorum. Bir futbol takımına sahip çıkılması lazım. Halk sahip çıkıyor ancak şehir sahip çıkmıyor. Tarsus İdmanyurdu'na destek olunmuyor. Bu kentten kazanan insanlar var ancak başka takımlara forma reklamı veriliyor. Ama Tarsus İdmanyurdu'na yok. Tarsus'ta büyük firmalar var ve bu konu geçiştiriliyor. Tarsus'un hakları il olunca alınır. İnsanlarımızın aydınlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Şartlar ne olursa olsun adayım"

Tarsus il olsun ya da olmasın yüzde yüz belediye başkanlığına aday olduğunu açıklayan Bozdoğan, “Mecliste çok net olarak söyledim. O kadar çok kukla belediye başkan aday adayları var ki, şartlar ne olursa olsun halkım istediği sürece adayım. Ben vatandaşımı seçmen olarak görmedim, benim vatandaşım yurttaştır. Ben gelecek seçimi değil, gelecek nesli düşünüyorum. Yapmadıklarım kadar yapamadıklarımdan da kendimi sorguluyorum. Burada enteresan bir şey var, benim Vahap Bey ile bir sorunum yok, bürokratlarıyla bir sorunum var" şeklinde konuştu.

Kırsal ve merkez mahallelerde vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla çalışmaların devam ettiğini belirten Bozdoğan, “Özellikle köylerde yapılan çalışmalarımızda memnuniyet anketimiz yüzde 65 dolaylarında. Biz her mahallemize hizmet götürmek için çabalıyoruz. Halk marketlerimizi her mahallede hayata geçireceğiz. Üreticilerimizin ürünleri halk marketlerde vatandaşlarımıza sunuluyor. Hem halk kazanıyor hem üretici kazanıyor. Aynı zamanda asfaltlanmayan yol kalmayacak dedik, Cumhuriyet tarihinin en fazla yolunu asfaltladık. Tarım ile desteklere devam ediyoruz, kasamız her ay halka sunuluyor. Her zaman söylüyorum ben halkımın avukatıyım, haklarını savunacağım. Ancak bir belediye bir kente vizyon ve misyon yüklemeli. Bir kentin kimliği ve kültürü olmalı. Bu kadar Mersin milletvekili var, neredeler acaba?'' diye konuştu.

"2023 yılında 400 milyonluk yatırım yapacağız"

Göreve geldiğinden bu yana 140'dan fazla işgaliyeyi tüm çabalarıyla 40'lara kadar düşürdüğünü söyleyen Bozdoğan “İşgaliyeleri kaldırıp, vatandaşlara hizmet olarak sunuyoruz, kimseye peşkeş çekmiyoruz. Ben 95 bin oy alan bir seçilmişim. Bu çerçevede kasamız artışa geçti. 2023 bütçesinde tam olarak 400 milyon yatırım planlıyoruz. Ayrıca evsel katı atık ücretlerinden vazgeçtik, halkımızın olan halkımıza kalır. Biz 65 milyondan vazgeçtik. Tüm bu yatırımları halkımıza faydayı esas alarak hayata geçireceğiz" dedi.

"Tarsus mutlaka il olacak"

Tarsus Plajı hakkında da konuşan Bozdoğan, şöyle devam etti; "Tarsus il olmak için tüm donelere sahip. Ata tohumu bu kadar fazla olan bir belediye var mı? Tarsus öyle bir lobi ki, nerede Tarsus milletvekili? Şu olayda bir önerge verecek bir milletvekili yok mu? Bu kent il olsa ana damarını açsak. Ama Tarsus mutlaka il olacak. Bu kentin il olması için elimizden geleni yapacağız. Yıllardır Tarsus Beyaz Kum Plajımızda tarım yaptılar. Ama halkın plaja girmesine engel oldular. Burası halkın yeri. Beyaz Kum Plajı hiçbir yerde yok. O kadar toprağa tarım yapılırken doğal sit alanı değil de gariban vatandaş plaja gireceği zaman mı doğal sit alanı oluyor? Ben tüm bu detayları halkımla paylaşıyorum. Her şekilde bizlere engel olunuyor. Tarsus Plajına erişim kolaylığı için asma köprümüz bitmek üzere. Tarsus halkı denize girsin diye çabaladık. Doğal sit alanına asma köprü yapmak normalde yasak. Bu yasak ama tarım yasak değil sanırım. Ben yapacağım, tarım yapılmasına ses çıkmayacak ama asma köprüye ses çıkacak. Kasım ayından sonra vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak."

Gösteri ve Tarsus Kültür Merkezi hakkında konuşan Bozdoğan, “Atatürk Gösteri Merkezinde yakında bir konser yapacağız. Biz orası yıkılmasın diye elimizden geleni yaptık ve şimdi halkımızın hizmetine açacağız. 1 yıl içerisinde Tarsus Kültür Merkezi de faaliyete geçecek" şeklinde konuştu.