Bozdoğan: "Tarsus'un değerlerine sahip çıkacağız"

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru ile birlikte Yeşilçam'da aldığı roller ile tanınan ve emekli olduktan sonra ilçede yaşam süren ünlü sinema sanatçısı Cevdet Arıkan'ı ziyaret etti.

Yeşilçam filmlerinin altın çağını yaşadığı dönemlerde birçok projede onlarca ünlü sinema sanatçısı ile birlikte rol alan ve 'Tosun Paşa' filminde canlandırdığı “Suphi” karakteriyle sinemaseverlerin hafızasında yer eden Cevdet Arıkan yaşadığı Tarsus'ta kendisini ziyaret eden Bozdoğan ve Kuru ile bir süre sohbet etti. Bozdoğan ve Kuru tarafından ziyaret edilmekten oldukça mutlu olduğunu ifade eden Cevdet Arıkan, yeni neslin geçmiş dönemdeki sanatçıları tanımakta zorlandıklarını ifade ederek, "Bizlere değer vermek eskilerde kaldı. Bizim gibi sanatçılar tamamen unutuldu. Sağolun sizler hatırladınız, buraya kadar gelip beni onurlandırıp mutlu ettiniz. Yoğun olduğunuzu biliyorum buna rağmen zaman ayırıp ziyaretime geldiniz. Sizleri burada görmek ve ağırlamaktan dolayı çok mutlu oldum. Hatırlanmak gerçekten bambaşka bir duygu bana bu duyguyu yaşattığınız için teşekkürlerimi sunuyorum her zaman beklerim" dedi.

Başkan Bozdoğan ise, "Bugün sizi halinizi hatırınızı sormak, herhangi bir ihtiyacınız varsa onu öğrenmek ve yerine getirmek için ziyaret ettik. Bu kentte sizler gibi isimler, sanatçılar çok ender yetişiyor. Bizim için önemli sanatçılardan birisiniz, toplumumuza ve bize düşen görevde sizin gibi değerlere sahip çıkmaktır. Aldous Huxley'in sözünde olduğu gibi, 'siz görmezden gelseniz de gerçekler var olmayı sürdürürler'. Bizlerden sonrada gerçekler var olmayı sürdürecekler. Bizim için önemlisiniz, sizi zaman buldukça ziyaret edeceğiz. Bu ziyaretimizi sadece sizi unutmadığımızı bildirmek için gerçekleştirdik. Bir gün sizi belediyemizde ağırlayarak sanat üzerine, sinema üzerine Yeşilçam üzerine sohbet ederek anılarınızı dinlemek isteriz. Bunu en kısa zamanda gerçekleştirelim. Siz gerçekten kentimizi için yaşayan bir değersiniz, bizi evinizde misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.