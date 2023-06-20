Bozdoğan: "Tarsus'un il olması herkesin katkısı ile olur"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus'un il olmasının herkesin katkısı ile olacağını belirterek, "Ne Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın tek başına katkısı ile olur, ne basının tek başına katkısıyla, ne de sivil toplum kuruluşu derneklerin tek başına katkısıyla olur. Bütün partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, basının, halkın ve herkesin iş birliği ile olur" dedi.

Tarsus Belediyesi Haziran Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısında, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, cep telefonu ile maksatlı video çekerek kamuoyunu yanıltıldığını ileri sürdüğü bir meclis üyesine sert tepki gösterdi. Başkan Bozdoğan, “Bir meclis üyesinin, meclis üyeliğini bir kenara bırakıp cep telefonuyla çöplük çöplük gezerek belediyemizi karalayan ve itibar kazanmaya çalışan bir şovmenliği var. Ülkemizde yaşanan deprem sonrası resmi kayıtlara göre 50 bin insanımız vefat etti. Yüzyılın felaketi olarak gösterilen bu afetin yaralarını hala sarmaya çalışırken, bu tip meclis üyesi arkadaşlarımız eline telefonu alıp neden şovunu yapmadı onu sormak istiyorum. Çöplük çöplük gezip açık arayacaklarına, yönetim felsefesi nedir, yönetim körlüğü nedir? Biraz okusunlar, öğrensinler isterim. Belki bunları öğrendikleri zaman burunları çöplükten ayırır, Tarsus Belediyesinin güzel işlerini görürler” diye konuştu.

"Meclis üyeleri bir sorun görünce arar, söyler"

Tarsus halkının meclis üyelerini bu kentte belediyeyle birlikte 'iyi işler yapsın' diye seçtiğini söyleyen Bozdoğan, “İnsanız, hata yaparız, yanlışımız da olur. Buradaki çoğu meclis üyelerimin yaptığı gibi bir meclis üyesinin yapması gereken şey; telefon açar, 'şurada şu var' der. Hemen müdahale yaparız. 'Buranın asfaltlanması gerekiyor' der. Gider yerini yaparız. Telefon açıp benden ilaçlama yapmamı isteyen var. Onları da anlatıyorum. Bu Tarsus Belediyesinin görevi değil. Bu büyükşehrin görevi diye anlatıyorum. Ama bu tip şovmenliğe artık gerek yok. Bunları yaptığınız zaman kimseye de bir karı olmaz. Hani deyim yerindeyse bazen tarihi dizilerden, geçmiş masallardan, geleceği de falcılardan öğrenmeye meraklı insanlar elbette olacaktır. Tarsus halkı meclis üyelerini bu kentte özellikle belediyeyle birlikte iyi işler yapsın diye seçmiş. Ama siyasete girelim diyorsanız evet çok güzel de gireriz. Anlatırız da hikayeler çok" ifadelerini kullandı.

Mecliste, geçen aylarda Tarsus Belediyesinin 2023 yılı mali bütçesinin denkleştirilmesi ve denkleşmesinin ardından 2023 yılında hayata geçirilecek projeler ile kentin potansiyelini kullanmak ve yatırım üzerine gelişimini sürdürmek amacıyla meclise getirdiği evrak, meclis üyelerince yine reddedildi. Israr kararı alınmasına rağmen reddedilen ve böylelikle kamu hizmeti aksatıldığı gerekçesi ile konuyu yargıya intikal ettiren Başkan Bozdoğan, davayı kazanmıştı. Davayı kazanmasının ardından Başkan Bozdoğan, evrakı yeniden meclise getirdi. Meclis üyeleri evrakı 4. kez reddetti.

"Bir daha ısrar kararı alırız, bu hizmet Tarsus için"

Madde ısrarı konusunda en demokratik hakkını kullandığını kaydeden Bozdoğan, “Bakın az önce madde ısrarı geldi. Hata benimse, mahkeme gereken yanıtı verir. Ama hata meclisin ise de madde ısrarını getirmek, benim demokratik ve yasal hakkım. Daha önce kullandık ve kazandık. Bir daha getiririz. Kimlerin nerede, nasıl düşündükleri veya ne gibi fikir ortaya koyacakları elbette çok değerlidir. Ama unutmayalım ki Tarsus için bazı kararların geç kalmaması gerekiyor. Geçen mecliste evet verenler bu mecliste hayır veriyor. Hayır, verenler evet veriyor. Bunlar önemli değil ki. Bu demokratik bir hak. Ama diğer tarafta siyasette ahlak olayını daha üstlere taşımak zorundayız. Bizler gittiğimiz her yerde halk siyasetin üzerindedir diyoruz" şeklinde konuştu.

"Tarsus'un il olması herkesin katkısı ile olur"

Bu kentin iyiliği için herkesin elini taşın altına koymasını isteyen Başkan Bozdoğan, şöyle devam etti; "Ben bugün sosyal medyada okuyorum. 95 yılından beri başladık hikayeleri var, ne için Tarsus il olsun. Tarsus'un il olmasını istemeyen var mı? Herkes istiyor. Bunda emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Biz bu kentin iyiliği için istiyoruz. 95'ten beri emek veren insanlar olmuş. Ankara'lara gitmişler, yolda kaza geçirmişler, 20 gün hastanede yatmışlar. Bunlar hep bir emektir. Tarsus'un il olması, ne Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın tek başına katkısı ile olur, ne basının tek başına katkısıyla, ne de sivil toplum kuruluşu derneklerin tek başına katkısıyla olur. Bütün partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, basının, halkın ve herkesin iş birliği ile olur. Gittiğim her yerde şunu söyledim; İl'le de Tarsus. Ama bunu halk yapacak dedim. Elbette halk isterse olur. Bizler bir işin kahramanı olmak istemiyoruz. Halk istedi, tren yolu alttan geçti. Sahili halk istedi açıldı. Bizim olaya bakış açımız bu."