Bozdoğan: "Tarsus'un il olması için halkın birleşmesi, bütünleşmesi gerekiyor"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus'un il olması ile yaşam kalitesinin artacağını belirterek, "Tarsus'un il olması için halkın birleşmesi ve bütünleşmesi gerekiyor” dedi.

Bozdoğan, katıldığı bir televizyon programında, devam eden ve tamamlanmış projelerden bahsederek, Halk Restoran, hayvan barınağı, kültür ve sosyal faaliyetlerin yanı sıra üreticilere, esnafa, çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalarını anlattı.

"Her kesime hizmet ediyoruz"

Tarsus Belediyesi olarak hizmet ayrımı gözetmeksizin gencinden yaşlısına, esnafından çocuğuna kadar her kesime hizmet amacıyla çalıştıklarına değinen Bozdoğan, "Tarsus her anlamda yaşam kalitesinin yüksek olduğu bir kent. Gençlerimiz sosyal faaliyetlerimizden faydalanıyor ve uygun koşullarda yemek hizmeti alıyor. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerimiz ile vatandaşlarımız sosyal yaşantıya dahil oluyor. Hayvanlarımız barınağımızda iyi bakılarak yaşıyor, vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz Halk Restoranımızdan hijyenik koşullarda yemek hizmeti alıyor. Tarımsal faaliyetlerimiz çiftçimizle, üreticimizle devam ediyor. Çocuklarımız festivallerimizle, kurslarımızla iyi bir geleceğe hazırlanıyor. Her kesime hitap etmek için çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

"Halk Restorana yoğun ilgi"

Restoranda devam eden yemek hizmetinin artarak devam edeceğine değinen Başkan Bozdoğan, "Bizim amacımız vatandaşlarımızın bütçesine katkı sağlamak. Halk Restoranda yaklaşık 14 çeşit yemeğe ulaşacağız. Vatandaşlarımız seçenekler ile 4 çeşit yemeği uygun fiyatlarla alabilecek. Öğrencilerimize ücretsiz çorba hizmetimiz devam ediyor. Yeni otobüsler ayarlıyoruz, çorba veya sabah kahvaltılarının yurtlara dağıtımı yapılacak. Anlamlı tarafı kooperatifteki kadınların ev yemeklerini vatandaşlarımıza ulaştırması. Kadınların gelir elde etmeleri de sağlanıyor. Restoranımız vatandaşlarımız için Ramazan ayında da faaliyet gösterecek. Ekmek fiyatlarını da Ramazan ayında 1 TL'ye düşüreceğiz” ifadelerini kullandı.

"Tarsus il olursa yaşam kalitesi yükselecek"

Tarsus'un il olması ile yaşam kalitesinin artacağını ifade eden Bozdoğan, şöyle devam etti; "Tarsus'un il olması için halkın birleşmesi ve bütünleşmesi gerekiyor. Tüm STK, dernek ve siyasi partilerin ayrım gözetmeksizin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Halkımızın daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için çeşitli manevralar yapmak lazım. Biz lansmanımız ve projelerimiz ile yoğun çabalar harcıyoruz. Tarsus'un il olması konusunda vatandaşlarımızın herhangi bir korkusu olmasın. Tarsus'un il olması insanlara ekonomik olarak daha fazla vergi vermeyi gerektirmiyor, tam tersi yaşam kalitesinin yükselerek ekonomik hayatın düzelmesi hedeflenecek ve katkı sağlanacak.”

"Festivaller, sanat kenti Tarsus'a çok yakıştı"

Tarsus'ta ilk defa bir kukla festivali düzenlendiğini belirten Başkan Bozdoğan, “Kukla Festivali'nin uluslararası olması, Tarsus'ta böyle bir festivalin olması gerçekten çok anlamlı. Ekiplere bir bakıyorsunuz Ankara'dan var, Antakya'dan var, İstanbul'dan var, Mersin'den var, Moldova'dan var, İspanya'dan var ve ayın 10'unda sona eriyor. Çocuklarımız için çok anlamlı bir festival. Kukla sanatının Türkiye'de daha fazla tanınmasına, yaygınlaşmasına, gelişmesine katkı sağlamayı hedeflediğimiz festival bu. Bu kentte kültürel ve sanatsal olarak en uç noktaya erişmek gerekiyor. Aydınlık bir kenti hedeflerken kadınları, gençlerimizi, çocuklarımızı düşündük ve çocuklarımızın hakkı olan bu festivali de aralık ayında 8 gün sürecek şekilde planlamasını yaptık. Festivalimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

"Tarsus Plajı vatandaşlarımız için hazırlanıyor"

Tarsus Plajının büyük çabalarla kente yakın zamanda sunulacağına değinen Başkan Bozdoğan, “Kaderine terk edilen bir Tarsus Plajı vardı. Biz ısrarla buranın açılması için epey bir çalışma yaptık. Hatta geçen haftalarda oraya gittiğimde yüzlerce insanın sahili doldurduğunu, onlarca insanın balık avlamakta olduğunu görünce de çok mutlu oldum. Orası ile ciddi projelerimiz var. Kum temizleme makinaları getiriliyor, onların alımını sağladık. O eski beyaz kum plajına sahip olacağız. Orada balık restoranlarına, şezlonglara sahip olacağız. Bir sahilde olması gereken tüm her şeyin yapılmasını sağlayacağız. Tabii iç kısımda olan bir yer daha vardı, sahile gittiğim zaman orayı da gördüm mesire alanı. Orası ile ilgili olarak Orman Müdürümüz ile bir görüşme yaptık. Çünkü bu mesire alanlarının da halkımıza verilmesi ve halkımızın kullanımına açılması için belediyenin öncelik yapması gerekiyor. Emin olun Tarsus'un en gözde yeri olacak orası. Ve öyle bir plaja, öyle bir denize sahip olduğumuz için hepimiz gurur duyacağız, tamamen turizme kazandıracağız” dedi.