Bozdoğan: “Vakalarda Tarsus Mersin'i geçti”

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, meclis toplantısında korona virüs vakalarında Tarsus'un Mersin'i geçtiğini belirterek, “Bunların bir an önce en düşük rakamlara inmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hastanedeki zemin kat bile pandemi hastanesi olarak görev almaya başladı” dedi.

Tarsus Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısı öncesinde, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıldönümü dolayısıyla kadın meclis üyelerinin oturdukları masalara çiçek ve kitap bırakıldı.

Muhtarlara 550 TL nakdi destek

Tarsus Belediye Meclisi, 179 mahalle muhtarlığının ihtiyaçlarının giderilmesi için muhtarlara 550 TL nakdi destek verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Mecliste, Ergenekon Mahallesinin iki kısma ayrılarak Atatürk Bulvarı, Gazipaşa Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve otoyol sınırları içerisinde kalan kısmının “Ergenekon Mahallesi” olarak kalmasına, Tarsus-Çamlıyayla yolu, Gazipaşa Bulvarı ve otoyol sınırları içerisinde kalan kısmın ise “Atatürk Mahallesi” olarak belirlenmesine dair idare teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde açıklamalarda bulunan Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, kasım ayında Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Fatih, Bağlar, Mithatpaşa, Köselerli, Anıt, Atalar, Belenköy, Pirömerli, Yeniçay, Aliağa, Mahmutağa mahallelerinde asfalt çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Bozdoğan, “Yüzde 35 ile 40 arasında iş bitirildi. Geride yüzde 65'e yakın bir iş planımız var. Bu kentte bizim asfalttan, yollardan daha önemli bir sorunumuz kaldırım olayı. Zaten bu biter bitmez çok ciddi bir kaldırım yapım seferliği yapılacak. Bu kentin özellikle mimari dokusunun, kaldırımlarının ne kadar önemli olduğunu bildiğim için yepyeni bir kaldırım tarzı Tarsus'a kazandırılacak” dedi.

Kasım ayında ata tohumu dağıtımının da devam ettiğini anlatan Bozdoğan, “30 dönüm araziye kunduru buğdayı ettik. Kentimiz için gerekli olan her şeyi serada belediye olarak bizler yapacağız. Kendi parkemizi kendimiz yapıyoruz. Eski parkeleri de çok sağlıklı bir şekilde kullanıyoruz. Şundan emin olun, Tarsus'un ne yol ne asfalt sorunu olacak. Kendi olanaklarımızla herhangi bir masraf yapmadan, belediyeye bir zarar vermeden ve belediyenin dışarıya her yıl dünya kadar fatura ödemesini ortadan kaldırmak için yaptığımız tüm girişimler. Hani bir yerde cari fazlalığı nasıl oluştu diyorlar. Cari fazlalığı böyle oluştu. Zararına veya kurumu yıpratacak bir uygulamaya asla girmedik. İş Sağlığı ve Mesleki Hastalıklar Tıp Merkezi ile ilgili olarak projemiz tamamlandı. Bu arada online olarak 25 Aralık'ta İş Sağlığı ve Güvenliği Covid-19 ile Mücadelede Yerel Yönetimler ki, bunu çok önemsiyorum; çünkü bir şehrin yönetimi o şehrin sağlık performansı için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Çocuk Bilim Akademisi 23 Nisan'a yetiştirilecek

Çocuk Bilim Akademisi projesini bitirdiklerini anlatan Başkan Bozdoğan, “Tamamen bilimden ve akıldan yana önemli bir proje. Matematik ve fizik alanında ve özellikle uzay, gösterim ve kodlama alanında tamamen pratiğe çok fazla uygun Türkiye'deki sayılı akademilerden biri olacak. Bunu yine bir hayırsever vatandaşımızın katkılarıyla yapacağız. Buna belediye olarak büyük bir bütçe ayırmayacağız. Bitene kadar adını açıklamak istemeyen hayırsever hanımefendiye buradan çok teşekkür ediyorum. Projeyi 23 Nisan Çocuk Bayramına kadar yetiştireceğiz. Açılışını yapacağız. Kubatpaşa Kent Müzesi tamamlanıyor. 27 Aralık'ta Tarsus'un kurtuluş tarihinde Tarsus'un belki de en değerli müzesini açacağız. Yine amfi tiyatro ve gösteri merkezini kamulaştırma işlemlerini Emlak İstimlak Müdürlüğümüz yapıyor. Burası da asırlık Tarsus'a hizmet veren bir yer olacak” diye konuştu.

“Vakalarda Tarsus Mersin'i geçti”

Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek için tüm kurumlarla işbirliği içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Bozdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zaten bizim kitabımızda hiçbir zaman kuralların yerini keyfilik almadı. Kurumların yerini de şahıslar almadı. Bütün Tarsus'taki kurumlarla işbirliği halinde çalışıyoruz. Araçlarımızın çoğunu zaten İlçe Sağlık Müdürlüğüne filyasyon çalışması için seferber ettik. Sadece araçlarımızı vermedik, personelimizi de verdik. Şu an belediyeden yaklaşık 25 çalışanımız dışarıda çalışıyor. Sokaklar, çarşılar, pasajlar, meslek odaları tek tek dezenfekte ediliyor. KPSS'nin yapıldığı bütün okullar da dezenfekte edildi. 20 bine yakın hijyen seti ve erzak dağıtımı yine kasım ayında gerçekleşti. Biz durmuyoruz erzak konusunda da hijyen setinde de çünkü şu anki vaka sayılarını aldığımda Tarsus'un rakamı Mersin'i geçti arkadaşlar. Bunların bir an önce en düşük rakamlara inmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hastanedeki zemin kat bile pandemi hastanesi olarak görev almaya başladı. Günlük alınan rakamlar hiç hoş rakamlar değil. Sevindirici olan tek bir şey var; Tarsus'taki vakalarda virüs yükünün yoğunluğunun biraz daha düşük olması ama virüs yoğunluğu yükü fazla olan insanlarımızı da maalesef yoğun bakıma kadar yatırmak zorunda kalıyoruz.”