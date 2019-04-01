Bozdoğan: “Yürüyeceğimiz yol aydınlık olacak”

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus ilçesinde 25 yıl sonra belediye başkanlığı koltuğunu MHP'den alan CHP Adayı Haluk Bozdoğan, “Hangi siyasi partiden olursa olsun halkımızla birlikte yürüyeceğimiz bu yol aydınlık olacak” dedi.

31 Mart seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, aldığı yüzde 48,35 oyla Tarsus Belediye Başkanı seçilen Haluk Bozdoğan, seçim sonuçlarının Tarsus Adliye Sarayı'nda takip etmesinin ardından, gecenin ilerleyen saatlerinde açıklama yaptı. Adliye önünde toplanan Tarsuslulara teşekkür eden Bozdoğan, “Çok mutluyum. Tarsus için yeni bir sayfa açılıyor. Bu 5 yılda Tarsus'ta bir destan yazacağız. Üzerimizdeki sorumluluk çok büyük. Bütün Tarsus'un başkanıyım. Onları kucaklayarak bu yolda yürümek zorundayım ve yürüyeceğimiz bu yol aydınlık olacak. Bu kente istediğimiz tek bir şey var; Tarsus'u zengin günlerine geri döndürmek. Ben o eski zengin Tarsus'u istiyorum” dedi.