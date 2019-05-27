Bozdoğan'dan festival tepkisi

Yıl Tabiat Parkı'nda gerçekleşecek olan festivalin, telafisi mümkün olmayan sonuçların doğurabileceğini söyledi.

Bozdoğan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının üreme alanı olan 100. Yıl Tabiat Parkı'nda üç gün sürecek olan festivalin, bir çevre felaketine neden olacağını belirtti. Bozdoğan, “Caretta carettalar dünyanın sadece belirli yerlerinde yumurtlayabiliyorlar. Yumurtlamak için çok ince kum olan sahilleri seçen caretta carettalar, kentimizin kıyılarına gelmektedirler. Akdeniz kıyılarında yaşam mücadelesi veren bu canlıların, üreme alanı olan tabiat parkında iş makinalarının çalışması ve konser etkinliklerinin düzenlenecek olması kabul edilemez bir durumdur. Yaşanan bu olay, doğal kaynakların korunmasına yönelik yasalar uygulanmadığı gibi taraf olunan uluslararası anlaşmaların koşulları da yerine getirilmiyor. Bu canlıları korumak hepimizin görevidir” dedi.

Doğal hayat ve çevreyi olumsuz etki oluşturan bu ve benzeri olayların önlemesi konusunda bir an önce tedbirlerin alınmasını talep eden Bozdoğan, “Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan, konuyla ilgili ilçede konserlerin düzenlemesine uygun alanların olduğunu belirtmişti. Bir an önce çevre felaketlerinin son bulmasını, yetkililerin zaman kaybetmeden gerekli önlemleri almasını istiyorum. Aksi takdirde bu olay, telafisi mümkün olamayan sonuçlar doğuracaktır” diye konuştu.